Obstpressen verlief zufriedenstellend

Georg Schank, der Vorstand des Obst- und Gartenbauvereins, und sein Helferteam sind mit dem diesjährigen Verlauf des Obstpressens zufrieden.

Zuletzt wurden noch Quitten in der ersten Novemberwoche zu Saft verarbeitet. Die Quitte, die "vergessene Frucht", erfreut sich wegen ihres einzigartigen Aromas wieder zunehmender Beliebtheit. Schon die alten Griechen und Römer wussten sie als Heilmittel zu schätzen.

Heute wird die Frucht unter anderem zu Gelee, Kompott und Quittenbrot verarbeitet. Als Saft - pur oder gemischt mit Apfelsaft - gilt sie als genussvoller Geheimtipp. An der großen Nachfrage kann man erkennen, dass es die Kunden zu schätzen wissen, ihre eigene Ernte zu Most oder Saft verarbeitet zu erhalten - selbstverständlich ohne Zusätze.Georg Schank dankte seinem Team für die ehrenamtliche Bereitschaft, die Obstkelterei für unsere Region und darüber hinaus so tatkräftig zu unterstützen. red