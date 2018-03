Obst und Gemüse geben den Ton an

Zur Jahreshauptversammlung des Kreisverbands für Gartenbau und Landespflege Bamberg fanden sich mehr als 150 Vereinsvorsitzende und Mitglieder im Gasthof "Alte Mühle" in Mühlendorf ein. Ehrengäste Staatsministerin Melanie Huml, Landrat Johann Kalb und Wolfgang Kießling, Leiter der Abteilung Land- und Dorfentwicklung am Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken, lobten einhellig das große ehrenamtliche Engagement der Gartenbauvereine in der Region Bamberg, die mit vielen frischen Aktionen genau wie mit Traditionsveranstaltungen ein lebenswertes, grünes Umfeld in Stadt und Land schaffen und erhalten.

Besonders ehrte der Kreisverband seinen ersten Vorsitzenden, Bezirkstagspräsident Günther Denzler. Zum 70. Geburtstag überreichte ihm sein Stellvertreter Vitus Beck einen reich gefüllten Korb mit 80 rotbackigen Äpfeln - einen für jeden Verein im Kreisverband. Über einen Apfel durfte sich im Anschluss auch Gesundheitsministerin Melanie Huml freuen, die in ihrem Grußwort die Fitness-Wirkung der Gartenarbeit betonte.

In die Welt der Bamberger Gärtner entführte ein Vortrag von Hubertus Habel, Leiter des Gärtner- und Häckermuseums Bamberg. Gemüse im Hausgarten wird 2018 das Thema vieler Veranstaltungen des Kreisverbands sein. Denn "zurück zu den Wurzeln" heißt es heute für viele Gärtner jeden Alters. Die eigene Ernte kommt frisch auf den Teller, schmeckt einfach großartig und bietet tolle Möglichkeiten, besondere oder historische Sorten auszuprobieren. In drei Gartenpflegekursen vermittelt der Kreisverband Grundlagenwissen zum Anbau von Gemüse. red