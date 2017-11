Oberschwappach zieht weg

Mit einem 2:0 beim schärfsten Verfolger Spfr. Unterhohenried festigte die DJK Oberschwappach ihre Tabellenführung in der Fußball-Kreisklasse Schweinfurt 3. Verfolger VfR Hermannsberg- Breitbrunn kam beim SC Geusfeld über ein 1:1 nicht hinaus. Durch ein 4:2 über den TSV Westheim hält der TSV Kirchaich Anschluss zur Spitzengruppe. Der SV Fatschenbrunn nutzte mit 3:0 gegen die DJK Dampfach II den Heimvorteil, während die SG Wülflingen/Haßfurt II mit 3:1 beim FC Sand III überraschte und den letzten Platz abgab. Die Partien SC Trossenfurt-Tretzendorf - RSV Unterschleichach und SV Neuschleichach - SG Traustadt/Donnersdorf fielen aus.

Spfr. Unterhohenried -

DJK Oberschwappach 0:2

In diesem Spitzenspiel wurde den Zuschauern ein packender Kampf geliefert, in dem schon in der 2. Minute durch Klug das 0:1 fiel. Unterhohenried hatte sich davon noch nicht erholt, da stand es dann durch Klug in der 10. Minute auch schon 0:2. Danach spielte nur noch Unterhohenried, konnte aber die Gelb-Rote Karte für Schirling in der 45. Minute nicht mehr ausnutzen. Oberschwappach stand in der Abwehr sehr sicher und fuhr immer wieder gefährliche Konter, und es blieb beim 0:2.

FC Sand III -

SG Wülflingen/Haßf. II 1:3

Die Wülflinger holten zwar wieder einmal einen Sieg, mussten aber zunächst einen Rückstand durch Schlereth in der 13. Minute hinnehmen. Geiling glich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit aus. Nach dem Wechsel spielte dann nur noch Wülflingen, das auch durch Ullrich in der 56. Minute auf 1:2 stellte, ehe Krause in der 90. Minute mit dem 1:3 den Deckel draufmachte. Zuvor hatte Sand noch einmal alles probiert, doch ein Treffer wollte nicht fallen.

TSV Kirchaich -

TSV Westheim 4:2

Die Kirchaicher gingen schnell nach vorne, in der 11. Minute gelang Ribeiro schon das 1:0. Die Freude währte aber nur kurz, denn in der 27. Minute glich Wirth aus. Noch vor der Pause war aber wieder Kirchaich dran, das durch Graser auf 2:1 erhöhte. Nach dem Wechsel gelang Graser in der 58. Minute das 3:1. Almeida erzielte das 3:2 in der 84. Minute, nachdem eine Minute zuvor Scholl die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. Als dann Helbig aus Westheim auch in der 86. Minute die Rote Karte sah, war der Gast nur noch mit neun Spielern unterwegs, und dies nutzte Stäblein in der 88. Minute zum 4:2 aus.

SV Fatschenbrunn -

DJK Dampfach II 3:0

Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe, und in der ersten Halbzeit gab es auf beiden Seiten keine großen Chancen. Nach dem Wechsel kam dann Fatschenbrunn besser zurecht und markierte auch durch Hümmer in der 65. Minute das 1:0. Schon eine Minute später gelang Neundörfer das 2:0, dem derselbe Spieler auch noch in der 73. Minute das 3:0 folgen ließ. In dieser Partie wurde Dampfach klar unter Wert geschlagen.

SC Geusfeld -

VfR Hermannsberg/Breitb. 1:1

Die Hermannsberger wollten an ihre jüngsten Erfolge anknüpfen, doch diesmal wurde es ihnen nicht leicht gemacht, sich Chancen zu erspielen. So ging es auch verdient mit einem torlosen Remis in die Kabinen. Nach dem Wechsel wurde das Spiel ein wenig munterer, in der 62. Minute gelang Pflaum das 0:1. Doch

Geusfeld steckte keinesfalls auf und berannte danach pausenlos das Tor von Hermannsberg. In der 84. Minute wurde der SC belohnt, als Körber der verdiente Ausgleich gelang.