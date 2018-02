Oberleiterbacher wollen die Friedenswallfahrt "nicht opfern"

Wachwechsel beim Soldaten- und Kameradschaftsverein: Nach 24 Jahren an der Spitze tritt Nikolaus Kunzelmann ins zweite Glied zurück. Die Vollversammlung wählte im Gemeinschaftshaus am Eichenweg den bisherigen Stellvertreter Gerhard Senger einstimmig zum neuen Vorsitzenden.

Zum Zweiten Vorsitzenden wurde Nikolaus Kunzelmann gewählt, Kassierer ist Georg Seelmann, Ausschussmitglieder sind Franz Hennemann, Stefan Amon, Stephan Metzner (auch Schießgruppenleiter) und Maria Helmreich. Fahnenträger und - begleiter sind Markus Kreppel, Philipp Seelmann und Pankraz Hennemann. Die Kasse prüfen Eduard Herold und Alfons Hennemann.

Im Rückblick von Nikolaus Kunzelmann wurde deutlich, dass der Soldaten- und Kameradschaftsverein ein wichtiger Kulturträger im Golddorf ist. Kunzelmann sprach von zahlreichen Veranstaltungen, darunter Wanderungen, Kaffeekränzchen und Gedenkfeiern zu Georgen- und Volkstrauertag. Im Auftrag des Bezirksverbands der Bayerischen Kameraden und Soldatenvereinigung (BKV) organisierten die Oberleiterbacher im Mai federführend die 60. Soldaten- und Friedenswallfahrt von Seubelsdorf nach Vierzehnheiligen mit. Kunzelmann machte keinen Hehl daraus, dass diese angesehene Großveranstaltung heuer auf der Kippe stehe: Bereits vor drei Jahren habe der SKV dem Bezirk mitgeteilt, dass nach Jahrzehnten und der 60. Auflage Schluss sei. Sehr zum Ärger der bisherigen Organisatoren unternahm die Bezirksführung nichts, ließ die Jahre verstreichen.

Und so war die Soldaten- und Friedenswallfahrt für heuer quasi schon abgesagt, ehe die bislang Federführenden eine Rettungsaktion starteten. Ob diese gelinge, wisse man noch nicht, so Kunzelmann. "Wir wollen die Wallfahrt nicht opfern", betonte er. "Und wir sind guter Hoffnung." Eine Entscheidung falle am 6. März, bis dahin habe der BRK-Bezirk seine "Hausaufgaben" zu machen.