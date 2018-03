Oberhaid gewinnt Derby in Ebing

Der FC Coburg feierte im Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga Oberfranken West einen 3:1-Erfolg gegen den ersatzgeschwächten FC Eintracht Bamberg und rückte bis auf vier Punkte an den Spitzenreiter heran. Den dritten Platz verteidigte die DJK Bamberg II mit dem 2:1-Erfolg in Meeder. Der FC Oberhaid gewann das Nachbarduell in Ebing mit 3:2 und verbesserte sich auf Rang 7. Eine 2:5-Schlappe musste der abstiegsgefährdete SV Dörfleins gegen den Tabellenvierten aus Mitwitz hinnehmen.

Ausgefallen sind die Begegnungen SpVgg Lettenreuth - SV Merkendorf, TSV Schammelsdorf - FC Mitwitz und SV Würgau - TSV Breitengüßbach.



SpVgg Ebing -

FC Oberhaid 2:3

In einem unterhaltsamen Derby unterlagen die Ebinger unglücklich. Bereits in der 4. Min. verloren die Hausherren ihren Torwart Haupt, der nach einer Notbremse an Seidelmann die Rote Karte sah. Die Ebinger waren keinesfalls geschockt und gingen in der 13. Min. in Führung, als Dippold nach einem Eckball von Funk einköpfte. In der 25. Min. parierte der eingewechselt Torwart Braun einen Freistoß von Kutzelmann aus 20 Metern glänzend. Drei Minuten später glich der Gast aus, als Seidelmann gut freigespielt wurde und aus zehn Metern einschob. Die Ebinger antworteten postwendend. In der 32. Min. strich ein Kopfball von Fuchs knapp vorbei, und in der 36. Min. setzte Skalischus einen Handelfmeter über den Querbalken. Mit dem Halbzeitpfiff belohnten sich die Ebinger, als Dippold aus sechs Metern zum 2:1 einschoss. Mit zunehmender Spieldauer spielten die Oberhaider ihre Überzahl besser aus. In der 68. Min. wurde Kutzelmann gut bedient und köpfte freistehend aus zehn Metern zum 2:2 ein. Eine Viertelstunde vor Schluss erzielten die Oberhaider den 3:2-Siegtreffer, als Betz nach einem Freistoß abstaubte.



FC Coburg -

FC Eintracht Bamberg 3:1

Als Felix Popp zehn Minuten vor dem Ende das überfällige und hochverdiente Ehrentor für den FC Eintracht erzielte, war das Spiel längst entschieden. Und doch ging so etwas wie ein Ruck durch Mannschaft, Verantwortliche und die mehr als 200 Bamberger Fans. Alle wussten plötzlich, dass dieser Treffer in der Endabrechung vielleicht noch mal ausschlaggebend sein kann: Der FC Coburg mag das Spitzenspiel mit 3:1 gewonnen haben, den direkten Vergleich dank Popps Gegentreffer aber nicht. Denn der FCE schickte die Vestekicker im Hinspiel mit demselben Ergebnis nach Hause. Und in Sachen Tordifferenz steht der FC Eintracht derzeit um Längen besser da als sein Verfolger.

Dass der FC Coburg dem Spitzenreiter bis auf vier Punkte auf die Pelle gerückt ist, hatte zwei banale Gründe: Die wiederum mit fünf A-Junioren aufgelaufene Bamberger Mannschaft brachte sich mit einem einzigen individuellen Fehler auf die Verliererstraße - und hatte schlichtweg zu wenig Durchschlagskraft nach vorne. Bis zum vermeidbaren 0:1 nach einem Eckball hatte die B-Garnitur des FCE zur Überraschung aller den Zweiten fest im Griff. Coburg stand tief und konterte auf dem eigenen Platz. Schmittschmitt traf nach einem Freistoß nur die Latte, Linz hämmerte das Leder an die Lattenunterkante. Spätestens als FCC-Torjäger Lukas Mosert kurz nach der Pause zum zweiten Mal traf, war der Widerstand der studien- und verletzungsbedingt um zwölf Spieler dezimierten Bamberger Mannschaft gebrochen. Am Ende hätten die Vestekicker auch noch höher gewinnen können.

FCE-Coach Michael Hutzler war zu Recht stolz auf seine im Altersdurchschnitt gerade mal knapp über 20 Jahre alte Truppe: "Mit dem Ergebnis bin ich nicht zufrieden, aber mit der Leistung meiner Mannschaft. Sie hat gut gespielt, hat gekämpft und sich reingehauen, das hat mir gefallen. Letztendlich hat Coburg das gehabt, was uns gefehlt hat: erfahrene Spieler."



SV Dörfleins -

TSV Mönchröden 2:5

Die spielstarken Mönchrödener errangen einen verdienten Auswärtserfolg, wobei die Dörfleinser bei den letzten vier Toren frühzeitig Ostergeschenke verteilten. Mönchröden zeigte von Beginn an technisch und läuferisch guten Fußball und war immer einen Tick schneller als die Heimelf. In der 20. Min. erzielte Puff nach einem blitzsauberen Konter die 1:0-Führung für die Gäste. Dörfleins kam nun besser in die Partie, und Porlein scheiterte in der 31. Min. am Pfosten. Bis zum Wechsel hatten beide Mannschaften noch mehrmals die Gelegenheit auf einen Treffer, doch es blieb beim 0:1-Halbzeitstand. In der 50. Min. kam der Dörfleinser Reuss an der Strafraumlinie an den Ball und drosch die Kugel volley zum 1:1 in die Maschen. Binnen acht Minuten zogen die Gäste, begünstigt durch drei kapitale Abwehrschnitzer, als der SVD den Gästen im Strafraum den Ball maßgerecht servierte, durch Malaj, Schmidt und Ehrlich auf 4:1 davon. Die Heimelf wirkte angeschlagen und kam kaum zu nennenswerten Möglichkeiten. In der 68. Min. konnte Porlein zwar nochmals auf 2:4 verkürzen, doch die starken Mönchrödener ließen nichts mehr anbrennen. Den Schlusspunkt setzte Werner nach einem erneuten Blackout in der Nachspielzeit zum 2:5-Endstand.



TSV Meeder -

Don Bosco Bamberg II 1:2

Mit hoher Laufarbeit, gepaart mit aggressiven Pressing, drängte Don Bosco auf die schnelle Führung. Zunächst war der TSV noch im Glück, als Krumm den Ball kurz vor der Torlinie klärte (7.), aber drei Minuten später fiel das 0:1: Einen Freistoß aus 18 Metern versenkte Schäffler ins linke obere Eck. TSV-Keeper Schultheiß war noch mit den Fingerspitzen dran. Die Heimelf drückte danach auf den Ausgleich, setzte sich aber gegen die gut gestaffelte Abwehrreihe der Gäste nur selten durch.

Meeder hatte auch nach der Pause ein Übergewicht, biss sich aber weiter an der Defensive die Zähne aus. Im Stile einer Spitzenmannschaft agierte der Gast im Meederer Kastanienstadion und setzte auf Konter. Einen dieser Konter nutzte wieder Schäffler mit etwas Glück und unter mithilfe des Pfosten zum vorentscheidenden 0:2 (63.). Trotzdem steckte die Elf von TSV-Coach Simon Schiller nicht auf und drückte den Gast in die eigene Hälfte. Aber es reichte nur noch zum Anschlusstreffer durch Krumm. Er verwandelte einen Elfmeter nach Foul an Gemeinhardt (87.).



TSV Ebensfeld -

Bosporus Coburg 1:1

Es entwickelte sich ein flottes Spiel, zunächst mit kleineren Vorteilen für die Gastgeber. Die erste Möglichkeit (17. Minute) vergab der Ebensfelder Dominik Kremer nach einem langen Einwurf, weil er in aussichtsreicher Schussposition zu lange zögerte. Nur wenige Momente später sorgte ein Eckball für Gefahr, als ein Heimstürmer im Strafraum zum Abschluss kam, doch an der vielbeinigen Bosporus-Defensive scheiterte. In der 23. Min. hatten die Gäste die erste und einzige Möglichkeit in der ersten Hälfte bei einem Distanzschuss von Christian Schneider. Daraufhin übernahm wieder die Heimelf, jedoch fehlte wie bereits im letzten Spiel die Durchschlagskraft. Dennoch ergaben sich einige Möglichkeiten für die Ebensfelder: Daniel Alt schoss knapp am Pfosten vorbei. Mit dem Halbzeitpfiff dann die beste Möglichkeit für den TSV, als Yannik Gründel - nachdem er sich stark durchgesetzt hatte - flankte, doch der komplett frei stehende Florian Häublein verpasste das Leder haarscharf. Gleich nach der Pause der Paukenschlag: Nach einem Pass auf den abseitsverdächtig positionierten Omar Rahmani setzte sich dieser gegen Maxi Reschke durch und überlupfte den Schlussmann des TSV sehenswert. Die stark gebeutelte Bosporus-Truppe schöpfte Hoffnung, die jedoch schnell getrübt wurde. Der stark nachsetzende Florian Häublein sorgte nach Vorarbeit von Benedikt Quinger für das 1:1.

Über weite Strecken war die Begegnung in der Folgezeit von Behandlungsunterbrechungen der Coburger geprägt. In der Schlussphase rannte der TSV Ebensfeld nochmals an - mehr als ein Seitfallzieher durch Yannik Gründel (89.), der knapp am Tor vorbeiging, sprang aber nicht mehr heraus. Das Unentschieden hilft im Endeffekt keinem weiter. agr/red