Oberfränkische Einzelmeisterschaft in Bad Staffelstein

Der Badminton Club Staffelstein richtet erneut ein wichtiges Jugendturnier des Bezirks Oberfranken aus. Am Samstag und Sonntag werden in allen Altersklassen sowohl bei den Mädchen, als auch bei den Jungen zum Auftakt der Turniersaison 2017/18 die oberfränkischen Meisterinnen und Meister in den Disziplinen Einzel, Doppel und Mixed gesucht.

Austragungsort ist die Adam-Riese-Halle. Am Samstag messen sich die Sportler der U19 von 10 bis 17 Uhr, am Sonntag die Nachwuchstalente der Klassen U11, U13, U15 und U17 von 10 bis 19 Uhr. Mit einem "Großaufgebot" von 13 Jugendlichen ist der BCS dabei. Das Betreuerteam um Trainer Rico Meierhof, Sportwart Thomas Nossek sowie Clemens Grünbeck hat gute Aufbauarbeit in den letzten Jahren geleistet und hofft darauf, einige Früchte zu ernten. Insbesondere von den erfahrenen Jugendlichen Hannah Nossek (U19), Jessica Seiß, Maxima Hochmuth, Jonah Albert (alle U15) und Johannes Schatz (U13) hofft Meierhof, dass sie "an die guten Leistungen und Ergebnisse der vorjährigen Turniere" anknüpfen. Aber auch die zahlreichen Erststarter in den jüngeren Altersklassen (je vier in der U11 und U13), so Sportwart Nossek "brennen vor Ehrgeiz, das im Training Gelernte bei diesem Turnier zu zeigen". Die besten Chancen auf einen Meistertitel hat am Samstag Hannah Nossek, die im Einzel sowie im Doppel (mit Patrizia Franz vom BC Bayreuth) und Mixed (mit Fritz Kropf/ TS Kronach) an den Start geht. Da jedoch viele der in der U19 antretenden Spielerinnen mit einer Jugendfreigabe sehr erfolgreich in der Bezirksoberliga zum Einsatz kommen, wird es kein Selbstläufer zu einem Titel werden. Der Eintritt an beiden Tagen ist frei. lumü