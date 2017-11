Oberaurach hat Luft für Investitionen

Aus verschiedenen Gründen konnte der Gemeinderat Oberaurach seinen Haushaltsplan für 2017 erst jetzt in November verabschieden; dazu fand am Dienstag eine außerordentliche Sitzung statt. Ein Großteil der Maßnahmen, auf die Kämmerin Helga Sauer einging, ist bereits abgeschlossen, doch wurden heuer auch viele Investitionen für die nächsten Jahre auf den Weg gebracht; deshalb galt ein großes Augenmerk dem Finanzplan, der ebenfalls verabschiedet wurde.

Der Etat Oberaurachs für 2017 hat ein Gesamtvolumen von 10,4 Millionen Euro. 3,5 Millionen davon entfallen auf den Vermögenshaushalt (Investitionen). Die Einnahmen der Gemeinde entwickeln sich stabil, wie Bürgermeister Thomas Sechser (CSU) feststellte, "aber wir haben uns viele kostenträchtige Ziele gesetzt, deshalb bitte ich bei kommenden Beschlüssen, immer auch die Kostenseite zu sehen". Für den späten Termin entschuldigte er sich und versprach, den Haushalt 2018 "vor dem 1. Mai" vorzulegen.

Zu den erfreulichen Einnahmen gehören die Gewerbesteuer mit einer Million, aber vor allem die Einkommensteuerbeteiligung mit 1,7 Millionen, die in diesem Jahr zum zweiten Mal knapp über den Schlüsselzuweisungen mit ebenfalls 1,7 Millionen Euro liegt. Gestiegen sind allerdings auch die Personalkosten und die Kreisumlage mit 1,608 Millionen Euro.

Als freie Finanzspanne bleiben schließlich 712 896 Euro, die allerdings für die Investitionen des Jahres nicht genügen. Deshalb werden wohl 1,14 Millionen Euro aus der Rücklage entnommen werden müssen.

Immerhin hat Oberaurach in diesem Jahr Investitionen von insgesamt 2,475 Millionen Euro auf der Agenda. Dazu gehören die Dorferneuerungsmaßnahmen in Kirchaich und Neuschleichach und die Bebauungspläne in den gleichen Orten. Investiert wurde in die Breitband-erschließung, in die Erweiterung des Gewerbegebiets Kirchaich und auch in die Gutachten für die Fortführung des Geh- und Radweges zwischen Tretzendorf und Unterschleichach.



Die Projekte

Mit der Auflassung der Kläranlage Unterschleichach und dem Anschluss nach Kirchaich, der Erneuerung der Technik in der Kläranlage Kirchaich, der Erschließung der neuen Siedlungsgebiete in Neuschleichach und Kirchaich sowie dem Geh- und Radweg stehen weitere große Investitionen an, die man sich dank einer historisch niedrigen Verschuldung aber auch leisten könne - zumal sie Investitionen in die Entwicklung der Gemeinde seien, so sagte Manfred Eichhorn für die CSU-Fraktion. Wegen dieser Entwicklung bat er darum, das Entwicklungskonzept für das Gewerbegebiet Oberschleichach mit Nachdruck zu verfolgen.

Dieses Vorhaben unterstützt auch Sabine Weinbeer, die im Namen der FWG-Fraktion Stellung zum Haushalt nahm. Im Sinne eines wirtschaftlichen Denkens forderte sie, ab dem kommenden Haushaltsjahr eine feste Kostenstelle für die Sanierung von Gemeindestraßen in den älteren Siedlungen vorzusehen und diese auch konsequent abzuarbeiten, "sonst fallen uns die Schäden in einigen Jahren umso teurer vor die Füße".



Für eine Prioritätenliste

Weinbeer wie auch Roland Baumann für die Fraktion SPD/ ABO wünschen sich angesichts der immensen Aufgaben, die in den kommenden Jahren anstehen, dass sich der Gemeinderat im nächsten Jahr zu einer Klausur zusammenfindet, um eine Prioritätenliste zu erarbeiten. Dass Oberaurach mit seinen Investitionen auf dem richtigen Weg sei, das zeigten auch die Bevölkerungszahlen und die Tatsache, dass viele junge Menschen gerne in den Dörfern Oberaurachs bleiben wollen. Deshalb wurden auch die Baugebiete auf den Weg gebracht.

Bei aller Entwicklung in den Siedlungen bat Georg Jäger für die Fraktion der Jungen Bürger, die Infrastruktur im Zentrum der Gemeinde nicht zu vergessen, und zielte damit auf die Frage eines Ärztehauses in Trossenfurt/Tretzendorf ab.

Der Haushalt, der Stellenplan und die Finanzplanung wurden einstimmig verabschiedet. sw