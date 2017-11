"Oasentag" in Heroldsbach

Am Samstag, 18. November, lädt der katholische Seelsorgebereich ein zum "Oasentag". Wie an einer Oase in der Wüste kann man sich entspannen, auftanken, neues Erfahren - auf jeden Fall den Alltag unterbrechen und die Seele baumeln lassen. In den Räumen des Heroldsbacher Pfarrheims werden Workshops (Traumreisen, Bibelarbeit, Einführung in die Philosophie) angeboten, einmal steht die Umweltenzyklika des Papstes "Laudato si" im Mittelpunkt. Die Jugend bietet eine Mitmachaktion zum Thema "Segen und Segnen" an. Los geht es um 13.30 Uhr. Während der ganzen Zeit wird im Pfarrsaal Kaffee und Kuchen sowie eine Kinderbetreuung angeboten. Besonders stolz ist man in Heroldsbach auf die Kunstaktion "Was kostet die Welt" der Künstlerin Karin Bergdolt und des Katholischen Stadtbildungswerks Nürnberg. Der "Oasentag" endet um 18 Uhr mit einem gemeinsamen Gebet im Pfarrsaal. Die Teilnehmer können auch noch die Vorabendmesse um 18.30 Uhr in der Kirche besuchen. red