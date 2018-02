Oasennachmittag am 17. März

Am Samstag, 17. März, findet in Haßlach/Kronach im Kath. Gemeinderaum ein Oasennachmittag mit dem Thema: "Es tönen die Lieder, der Frühling kommt wieder ..." statt. Das Thema wird durch Tanz, Texten, Geschichten und Gesprächen vertieft. Frühling gibt es nicht nur in der Natur, sondern auch innerlicher Aufbruch ist angesagt. Gerade in der Fastenzeit ist neu werden wichtig. Beginn 13 Uhr und Ende 17 Uhr.

Interessierte sind herzlichst eingeladen. Die Flyer liegen in der Stadtpfarrkirche am Schriftenstand auf. Anmeldung ist nötig bis spätestens 7. März bei Maria Hausmann. (siehe Flyer) Veranstalter ist KEB (Kath. Erwachsenenbildung). red