Nussel bei Stabübergabe dabei

Denkwürdiger Moment für den CSU-Landtagsabgeordneten Walter Nussel aus Burgstall: Bei der Stabübergabe in der Staatskanzlei - der bisherige Ministerpräsident Horst Seehofer legte sein Amt in die Hände von Markus Söder - waren nur zwei Abgeordnete zugegen. Einer davon war Walter Nussel (links) in seiner Eigenschaft als oberster Entbürokratisierer Bayerns. So heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Büro des Abgeordneten. "Nussel kennt beide nicht nur sehr gut, sondern versteht sich auch ausgezeichnet mit Seehofer und Söder", wird weiter berichtet. Noch mit im Bild sind Staatsminister Marcel Huber und die Integrationsbeauftragte, MdL Kerstin Schreyer. Die Stimmung in der Staatskanzlei war jedenfalls sehr gelöst, wie das Bild beweist. Foto: Bayerische Staatskanzlei