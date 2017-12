Nur zwei Temposünder ertappt

Beamte der Stadtsteinacher Polizei führten am Dienstagmorgen Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 303 bei Zettlitz (Tempo 80) und Unterzaubach (50) sowie in Himmelkron in der Bernecker Straße (30) durch. Dabei wurde erfreulicherweise festgestellt, dass die meisten Verkehrsteilnehmer ihre Geschwindigkeiten den nassen Witterungs- und Straßenverhältnissen angepasst hatten. Lediglich zwei verwarnungsfähige Verstöße waren das Ergebnis.

Allerdings war der ein oder andere Autofahrer mit defekter Beleuchtung unterwegs. Die Polizei weist darauf hin, dass insbesondere in der trüben Jahreszeit die Sichtverhältnisse eingeschränkt sind und daher auf eine voll funktionsfähige Beleuchtung Wert zu legen ist. Daher werden die Beamten in nächster Zeit besonders darauf achten, dass alle Leuchten am Auto funktionieren. pol