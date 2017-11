Nur wenige Holz fehlen Gut Holz Neubrunn zum Erfolg

Wenig erfolgreich waren die Mannschaften des Keglervereins Haßberge-Steigerwald am siebten Saisonspieltag in den Ligen des Bezirks. In der Bezirksoberliga blieben sie ohne Sieg, in der Bezirksliga 1 gewann nur Zeil II. Die Sander "Zweite" schaffte den zweiten Auswärtserfolg hintereinander, während die "Erste" zum vierten Mal in Folge verlor. In der Bezirksliga B Ost kristallisiert sich wieder der Zweikampf zwischen Obertheres und Kleinsteinach heraus. Sehr gute Einzelresultate erzielten Thorsten Bräuter (DJK Kirchaich) 583, Timo Klauer (Alle Neun Sand) 573, Jonas Gehring (Gut Holz Neubrunn) 571, Robin Klauer (Alle Neun Sand) 568, Heiko Schneider (SKK Haßfurt) 565, Sven Haderlein (Alle Neun Sand) 563, Stefan Montag (DJK Kirchaich) 560, Georg Schropp (Gut Holz Zeil) 558, Harry Rittel (Gut Holz Zeil) 556, Heinz Seyfried (DJK Kirchaich) 555, Georg Rumpel/Heinz Seyfried (DJK Kirchaich) 552 und Markus Scheuring (SG Eltmann) 551.



Bezirksoberliga Unterfranken

Gut Holz Neubrunn -

SG Dittelbrunn 2:6

Sehr unglücklich verloren die Neubrunner dieses Heimspiel. Bei etwas Glück hätte die Partie auch 6:2 für den Gastgeber ausgehen können. Alexander Geißendörfer und Dominik Then im Startpaar fehlten jeweils drei Kegel zum Mannschaftspunkt, im Gesamtergebnis nur zehn Kegel, um das Ergebnis genau umzudrehen. Vor dem Schlusspaar führte Neubrunn noch mit 16 Holz. Jonas Gehring erzielte die Tagesbestleistung mit 571 Holz.

Ergebnisse: Geißendörfer - Einbecker 2:2 (529:532), Then - Zeitz 2:2 (534:539), S. Gehring - Karadimas/Ludwig 4:0 (538:469), Landgraf - Waldhäuser 0:4 (509:554), J. Gehring - Limpert 2:2 (571:558), Vierneusel - Kügel 0:4 (524:568), Gesamt 2:6 (3205:3220)

DJK Kirchaich -

Dreieck Schweinfurt 2:6

Gegen den Tabellenvierten musste sich die DJK beugen. Thorsten Bräuter holte mit ganz starken 583 Holz den Mannschaftspunkt und einen Vorsprung von 38 Kegel für das Mittelpaar, doch danach war nur noch Steffen Montag hauchdünn erfolgreich.

Ergebnisse: J. Rumpel - Habl 1:3 (517:547), Bräuter - Haschke 4:0 (583:515), Montag - Herder 2:2 (543:542), Dormann - Sturm 0:4 (487:573), G. Rumpel/Seyfried 1,5:2,5 (552:560) - Brandl, Dittrich - Jelitto 1:3 (532:511), Gesamt 2:6 (3214:3248)

KC Oberaltertheim -

SKK Haßfurt 5:3

Haßfurt vergab die Chance, beim Tabellenführer einen Punkt zu entführen, wegen fünf Holz. Schlussstarter Martin Finger fehlte etwas das Glück. Die Einzelduelle endeten 3:3, jedoch das deutlich bessere Gesamtergebnis brachte dem Spitzenreiter den sechsten Sieg. Zum siebten Mal war Heiko Schneider (565) Einzelbester, auch Fabian Spitzner und Sebastian Wolf punkteten.

Ergebnisse: Stäblein/Böhm - Spitzner 2:2 (485:506), Landeck - Giebfried 4:0 (538:472), Götzelmann - Hunger 4:0 (562:468), Steger - Wolf 0:4 (483:503), Frey - Schneider 1:3 (512:565), Steger - Finger 2:2 (520:516), Gesamt 5:3 (3100:3030)



Bezirksliga Unterfranken 1

TSV Großbardorf II -

SKK Alle Neun Sand 5:1

Alle Neun Sand begann beim Spitzenreiter zielstrebig. Mit sehr guten 573 Holz holte Timo Klauer den Mannschaftspunkt, Robert Neundörfer verpasste diesen durch 103 im zweiten Durchgang. Im Schlussduo standen Jürgen Hörlin und Gerhard Haupt auf verlorenem Posten. Lediglich gegen Zeil spielte Großbardorf ein besseres Ergebnis, während in den anderen Begegnungen das Sander Ergebnis zum Sieg gereicht hätte.

Ergebnisse: Dümling - Klauer 1:3 (564:573), Kirchner - Neundörfer 2:2 (555:536), Menninger - Hörlin 3:1 (579:513), Ulrich Behr - Haupt 3:1 (562:517), Gesamt 5:1 (2260:2139)

SG Eltmann -

SG Maßbach/Niederlauer 2:4

Eine recht unglückliche Niederlage musste die SG Eltmann zu Hause hinnehmen. Lediglich vier Kegel mehr hätten erneut zu zwei Punkten und einem Spitzenplatz in der Tabelle gereicht. Markus Scheuring (551) und Andreas Aumüller mit 546 sorgten für eine 2:0-Führung, dann allerdings waren die Gäste am Zug.

Ergebnisse: Scheuring - Katzenberger 2:2 (551:536), A. Aumüller - E. Schneider 3:1 (546:516), Kaiser - P. Schneider 2:2 (517:539), S. Aumüller - Kitzinger 1,5:2,5 (493:519), Gesamt 2:4 (2107:2110)

Gut Holz Zeil -

SKK Haßfurt II 5:1

Mit dem SKK Haßfurt war der Tabellenletzte beim Drittletzten zu Gast. Das Zeiler Starterpaar musste sich mächtig strecken, denn die beiden Haßfurter legten mächtig los. So war es dem sehr gutem Ergebnis von Georg Schropp (558) zu verdanken, dass es 1:1 stand. Pascal Österling steigerte sich und punkete ebenso wie Dieter Jäger, der starken 544 erreichte. Durch diesen Sieg haben sich die Zeiler im Mittelfeld angesiedelt.

Ergebnisse: Deißler - Frantzen 1:3 (515:536), Schropp - K. Vollert 3:1 (558:534), P. Österling - P. Glückert 2:2 (508:496), Jäger - B. Vollert 4:0 (544:497), Gesamt 5:1 (2125:2064)



Bezirksliga A Nord/Ost

ASV Sulzfeld -

Alle Neun Sand II 2:4

Wichtige Punkte nahm die Zweite Mannschaft aus Sand in Sulzfeld mit. Nach den ersten beiden Startern lagen die Sander mit 0:2 und 35 Holz in Rückstand, Robin Klauer und Sven Haderlein, der mit 536 das beste Ergebnis seiner Mannschaft erzielte, drehten die Partie.

Ergebnisse: V. Schmitt - Sauer 3:1 (538:504), Hadcan - Hemmerich 2:2 (519:518), Deublein - R. Klauer 2:2 (524:533), M. Schmitt - Haderlein 1:3 (497:536), Gesamt 2:4 (2078:2091)

Alle Neun Sand -

SpG Maßbach/Niederlauer 5:1

Durch sehr gute Leistungen der zwei "Youngster" gewannen die Sander diese vorgezogene Partie. Hervorragende 568 Holz erzielte im Starterpaar Robin Klauer, Sven Haderlein kam auf 563. Manuel Hörmann trug ebenfalls noch einen Mannschaftspunkt zum Gesamterfolg bei.

Ergebnisse: Sauer - Koschig 1:3 (498:528), R. Klauer - Volkmuth 3,5:0,5 (568:503), Haderlein - Mutz 2:2 (563:518), Hörmann - Reisch 2:2 (510:498), Gesamt 5:1 (2139:2047)



Bezirksliga B Ost

SKK Haßfurt III -

Gut Holz Kleinsteinach 2:4

Ergebnisse: P. Glückert - T. Schnaus 2:2 (508:471), Frantzen - S. Rübig 1:3 (449:495), Lehnhardt - N. Schnaus 1:3 (468:520), Schnös - D. Rübig 2:2 (501:485) Gesamt 2:4 (1926:1971)

TSV Burgpreppach -

Alle Neun Sand III 4:2

Ergebnisse: Hofmann - Schneier 4:0 (516:461), Schweinfest - Veith 3:1 (508:471), Bayer - Roßmeier 1:3 (466:500), Herbst - Hemmerich 2:2 (523:542), Gesamt 4:2 (2013:1974)

DJK Kirchaich II -

KSV Unterpreppach 5:1

Ergebnisse: Wurm - Schmidt-Klug 4:0 (497:452), Seyfried - Mahr 3:1 (555:527), Dürr - Ebert 1:3 (483:494), S. Montag - Heimlich 4:0 (560:482), Gesamt 5:1 (2095:1955)

Gut Holz Zeil III -

SKK Stettfeld 4:2

Ergebnisse: Rittel - Hümmer 4:0 (556:489), Müller - Benedikt 1:3 (498:535), Winzenhörlein - Full 4:0 (533:476), Häfner - Bruchmann 1:3 (542:519), Gesamt 4:2 (2129:2019)

SKC Obertheres -

Alle Neun Breitbrunn 5:1

Ergebnisse: Mahr - Greul 2,5:1,5 (489:466), Werner - T. Fösel 2:2 (482:453), Voit - F. Fösel 4:0 (504:422), Vogt - A. Fösel 0,5:3,5 (459:517), Gesamt 5:1 (1934:1858) gö