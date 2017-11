Nur Vogtendorf II legt zu

Beim vierten Durchgang der Luftgewehr-Rundenwettkämpfe (Untere Klassen und Auflage) konnte sich nur Vogtendorf II um 28 Ringe verbessern. Für Nordhalben I (minus 45), Unterrodach II (minus 39) und Unterrodach I (minus 19) ging diese Runde nicht gut aus.

Der beständigste Schütze ist Philipp Degelmann (Unterrodach I). Mit 352 Ringen schoss er wieder das höchste Ergebnis vor Harald Müller (Wallenfels II, 347), Tina Detsch (Wallenfels II, 343), Harald Wunder (Nordhalben I, 337) und Markus Eber (Unterrodach I, 330). Degelmann führt mit 1404 Ringen klar vor Harald Müller (1393). Mit großem Abstand folgen Tina Detsch (1359), Uwe Detsch und Markus Eber (je 1308).

Bei den Auflageschützen hatten die ersten vier Mannschaften etwa gleiche Ergebnisse wie im dritten Durchgang. Steigern konnte sich nur Vogtendorf I um 20,9 Ringe. Dagegen verloren Kronach III (20,5) und Unterrodach I (25,7). Mit 310,6 Ringen hatte Herbert Böhner (Wallenfels I) das beste Ergebnis knapp vor Manfred Heim (310,5). Dann folgten Uwe Koch (Vogtendorf I/309,1), Hans Müller-Gei (Wallenfels II/308,3) und Dietmar Jungkunz (Kronach/ 307,1). In der Gesamtwertung führt nun Herbert Böhner mit 1241,6 Ringen vor Klaus Stolper (Wallenfels II/1240,4), Angela Jungkunz (Kronach I/1240,0), Uwe Koch (1236,0) und Manfred Heim (1235,7).

Die Ergebnisse (in Klammern das Gesamtergebnis):



Freihand

B-Klasse 2 - SG Wallenfels II 1018 (4060): Harald Müller 347, Tina Detsch 343, Uwe Detsch 328.

ATSV Nordhalben I 962 (3916): Harald Wunder 337, Alexander Barnickel 315, Tobias Wunder 310.

SV Vogtendorf II 955 (3641): Michael Stöcklein 321, Helmut Frisch 318, Benedikt Nusshardt 316.

C-Klasse 2 - SV Unterrodach I 978 (3928): Philipp Degelmann 352, Markus Eber 330, Hans-Heinrich Seidel 296.

Unterrodach II 864 (3557): Florentine Glück 305, Jonas Leppert 300, Albrecht Guggemos 259.



Auflage

Gauliga 1 - SG Wallenfels I 916,0 (3681,7): Herbert Böhner 310,6, Dagmar Stumpf 306,8, Josef Maier 298,6.

SG Kronach II 912,7 (3320,4): Werner Schülein 306,2, Gerti Pfaff 303,4, Freidrich Schlick 303,1.

Gauliga 2 - SG Kronach I 922,3 (3709,2): Manfred Heim 310,5, Dietmar Jungkunz 307,1, Angela Jungkunz 304,7.

Gauklasse 2 - SG Wallenfels II 918,9 (3683,3): Hans Müller-Gei 308,3, Klaus Stolper 305,7, Reinhard Müller-Gei 304,9.

A-Klasse 1 - SG Kronach III 877,7 (3584,2): Andrea Müller-Weidenhammer 297,7, Dirk Hubbert 293,4, Thea Grune 286,6.

A-Klasse 2 - SV Vogtendorf I 917,3 (3629,1): Uwe Koch 309,1, Günter Eckert 304,3, Reinhard Boxdörfer 303,9.

B-Klasse 2 - SV Unterrodach I 842,7 (3403,7): Manfred Rott 292,4, Karin Ziegler 280,3, Jochen Ziegler 270,0.

Der fünfte Durchgang findet am Donnerstag, 23. November, bei der SG Kronach statt. rch