Nur Schaden am eigenen Pkw verursacht

Am Dienstagmorgen kam ein 37-jähriger VW-Fahrer nach Polizeiangaben aus Unachtsamkeit auf der B 287, zwischen Euerdorf und Bad Kissingen, auf das rechte Bankett und touchierte dabei die Leitplanke. Während an der Leitplanke kein Schaden entstand, beträgt der Schaden am VW ca. 2500 Euro. pol