Nur für Privathaushalte

Im Frühling und im Herbst stellt sich die gleiche Frage: Wohin mit holzigen Gartenabfällen? Da das Verbrennen innerhalb geschlossener Ortschaft nicht zulässig ist, bietet der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Haßberge mit seiner Sammelaktion eine Alternative.

"Unsere Sammlungen holziger Gartenabfälle im vergangenen Jahr waren sehr erfolgreich. Dies hat uns bewogen, auf Dauer sowohl im Frühjahr als auch im Herbst jeweils zwei Sammeltage festzulegen", informiert Werkleiter Wilfried Neubauer.

Auf diese Termine wird auch im Abfallkalender hingewiesen. In diesem Frühjahr finden die Aktionstage am Samstag, 24. März, und am Samstag, 7. April, jeweils von 8 bis 13 Uhr statt.

Abweichende Uhrzeiten haben die Kommunen Sand und Zeil, die deutlich darauf hinweisen, dass die angelieferte Ware auch tatsächlich aus dem Gemeindegebiet stammen muss. "Damit ermöglichen wir es den Bürgern, das Schnittgut ohne Kostenbelastung und ohne Mengenbegrenzung in zumutbarer Entfernung entsorgen zu können", sagt Neubauer.

Da die Wertstoffhöfe auf den zu erwartenden Ansturm nicht ausgelegt sind und die beste-henden Annahmeplätze für größere Mengen an Grüngut das Kreisgebiet, insbesondere im südlichen Bereich, nicht ausreichend abdecken, werden eigens für diese Tage Annahmeplätze eingerichtet, und zwar in den Gemeinden Ebelsbach, Kirchlauter, Oberaurach, Rauhenebrach und Theres. Die vorgegebenen Annahmezeiten von 8 bis 13 Uhr müssen dringend eingehalten werden. Darauf weist die Abfallberatung ausdrücklich hin. Vorher stehen die Plätze noch nicht für eine Annahme zur Verfügung, und danach ist dort eine Anlieferung nicht mehr möglich, da das Schnittgut umgehend gehäckselt und abtransportiert wird.

Für die Sammelaktion gibt es weitere Vorgaben: Die Herkunft der holzigen Gartenabfälle beschränkt sich auf Gärten von Privathaushalten. Gewerbekunden und landwirtschaftliche Betriebe werden nicht bedient. Und es darf weder Rasenschnitt noch mit Erde durchsetztes Wurzelwerk angeliefert werden. Auch Kommunen, die selbst die Zuständigkeit für die Grüngutentsorgung haben, beteiligen sich an den Aktionstagen, wobei Sand und Zeil wie in nachfolgender Tabelle abgedruckt eigene Annahmezeiten haben.



Die Annahmeplätze

Aidhausen: Gehölzschnittdeponie der Gemeinde

Burgpreppach: Grüngutannahmestelle zwischen Fitzendorf und Burgpreppach

Ebern: landwirtschaftlicher Betrieb Harald Krell, Lindenhof

Ebelsbach: Bahnhofstraße 16

Hofheim: Ostheim, Grüngutannahmestelle ehemalige Erdaushubdeponie

Kirchlauter: Vorplatz Oskar-Kandler-Zentrum, Karl-Glockner-Straße 2

Königsberg: Wertstoffhof Hellinger Straße 8

Maroldsweisach: Allertshausen, landwirtschaftlicher Betrieb Gerhard Schmidt

Wonfurt: Kreisabfallzentrum an der Staatsstraße 2275 Hs.-Nr. 1

Oberaurach: Unterschleichach, Parkplatz an der Radsporthalle

Pfarrweisach: Junkersdorf, landwirtschaftlicher Betrieb Gerd Müller, Hauptstraße 25

Rauhenebrach: Untersteinbach, neben dem Wertstoffhof

Sand: Grünschnittsammelstelle neben Wertstoffhof "obere Länge" (nur aus dem Gemeindegebiet von 13 bis 15 Uhr)

Stettfeld: Annahmestelle Betonstraße

Theres: Parkplatz der Maintalhalle in Untertheres

Untermerzbach: Kompostplatz

Zeil: Grünschnittdeponie "Am Lichtlein" (nur aus Gemeindegebiet von 10 bis 14 Uhr) red