Nur ein Halt mehr pro Woche!

Zur Berichterstattung, dass ab Dezember samstags ein weiterer ICE in Coburg halten soll:



Ein ICE-Halt mehr ab Dezember 2018 ? Ja, aber pro Woche. Am Samstagvormittag soll ein ICE Richtung Berlin in Coburg halten. Das ergibt auf sieben Tage pro Woche umgerechnet sage und schreibe 6,14 ICE-Halte pro Tag.

Noch was Substanzielles: Selbst nach Behebung des krassen Parkplatzmangels in Bahnhofsnähe (Parkplatz Lossaustraße 1 ist meist voll) wird die Region Coburg kaum mehr als durchschnittlich 500 Fahrgäste pro Tag generieren können. Eine schnellere Anbindung von Kulmbach und Bayreuth über Lichtenfels mit komfortabler Umsteigezeit in Coburg würde die Anzahl der Coburger ICE-Zusteiger deutlich erhöhen. Auch Kronach ist teilweise schlecht an Coburg angebunden. Dann wären statt 6,14 problemlos 8 ICE-Halte pro Tag möglich.

Helmut Küpferle, Coburg