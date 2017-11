Nur ein Häuflein Sand für die Kinder?

"Ist etwa ein Haufen Sand in Bamberg schon familienfreundlich?" Das fragen Petra Friedrich und Ralf Dischinger, beide Mitglieder der GAL-Stadtratsfraktion, mit Blick auf das neue Wohngebiet auf dem ehemaligen Schaeffler-Gelände. Das Areal zwischen Margaretendamm, Magazin- und Lichtenhaidestraße, direkt gegenüber vom Schlachthof, ist inzwischen nahezu vollständig bebaut, aber nach Spielplätzen habe die GAL dort fast vergeblich gesucht.

"Natürlich ist es baurechtlich zwingend, in einem neuen Wohngebiet mit so vielen Bewohnern auch Spielplätze einzuplanen, was im Bebauungsplan auch so niedergelegt wurde", erklärt Dischinger in der Mitteilung. Zwei Teilflächen mit insgesamt 2400 Quadratmetern seien in dem Wohngebiet demgemäß für Spielplätze vorgesehen, doch in der Realität gestalte sich das ziemlich jämmerlich.

An der einen im Bebauungsplan eingezeichneten Stelle, so hat Petra Friedrich erkundet, gebe es überhaupt nichts, was man auch nur annähernd als Spielplatz bezeichnen könnte. An der anderen Stelle befinde sich eine von der Grünfläche mit Steinen abgetrennte und mit Sand gefüllte Ecke, sonst nichts. "Liebloser geht es nicht. So wie das jetzt ist, verdient das nur ein Prädikat: erbärmlich", stellt sie fest.

Dischinger und Friedrich fragen deshalb nun per Antrag an die Stadtverwaltung nach, inwieweit die Vorgaben des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und des Durchführungsvertrags von dem Bauträger eingehalten und erfüllt wurden oder noch werden, bzw. was die Stadt zu tun gedenkt, um den Bau von angemessenen Spielflächen durchzusetzen. "Von der Stadt, die sich bei jeder Gelegenheit mit ihrer angeblichen Familienfreundlichkeit schmückt, erwarten wir hier eine klare Haltung und konsequentes Handeln." red