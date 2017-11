Nur ein Ehrenpunkt für die Zeiler Damen im Nachholspiel in Maßbach

In verschiedenen Kegler-Ligen fanden diesmal Nachholspiele statt. Im Einsatz waren auch die Zeiler Frauen in der Bezirksoberliga, die in Maßbach mit 1:7 verloren.



Bezirksoberliga Frauen

SG Maßbach/Niederlauer -

Gut Holz Zeil 7:1

Durch einige Ausfälle geschwächt, war es das Ziel der Gäste, sich achtbar aus der Affäre zu ziehen. Miriam Salberg schrammte um zwei Kegel am Mannschaftspunkt vorbei. Birgit Müller in der Mittelachse überzeugte mit guten 529 Holz und holte den Zeiler Punkt. Die Schlussachse mit Petra Rüger und Sabine Schmidt war nicht chancenlos, doch wieder gingen die Punkte an Maßbach.

Ergebnisse: Susanne Meyer - Ingrid Biegner 4:0 (550:414), Heike Schulz - Miriam Salberg 2:2 (483:482), Daniela Meyer - Birgit Müller 2:2 (495:529), Anja Greb - Antonia Biener 4:0 (511:459), Stefanie Mutz - Petra Rüger 2:2 (488:478), Melanie Schöller - Sabine Schmidt 2,5:1,5 (522:502), Gesamt 7:1 (3049:2861)



Bezirksliga B Ost

Gut Holz Kleinsteinach -

KSV Unterpreppach 5:1

Ergebnisse: D. Rübig - Meißner 3,5:0,5 (574:502), Schnaus - Mahr 4:0 (552:494), Kolb - Ebert 3:1 (554:518), S. Rübig - Heimlich 2:2 (545:548), Gesamt 5:1 (2225:2062)

Gut Holz Kleinsteinach -

SKK Stettfeld 4:2

Ergebnisse: Kolb - Hümmer 4:0 (563:535), Schnaus - Schmitt 3:1 (520:480), D. Rübig - Full 1,5:2,5 (510:538), S. Rübig - Bruchmann 2:2 (522:543), Gesamt 4:2 (2115:2096)

DJK Kirchaich III -

Alle Neun Breitbrunn 3:3

Ergebnisse: Wurm - T. Fösel 1:3 (508:499), Montag - Baum/Fösel 4:0 (550:439), Seyfried - Greul 2:2 (520:531), Dürr - A. Fösel 1:3 (497:558) Gesamt 3:3 (2075:2027) gö