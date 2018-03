Nur ein Auswärtssieg sichert den dritten Platz

Die Bezirksoberliga-Frauen des TV Marktleugast haben etwas gutzumachen: Zwar sind sie immer noch Tabellendritter, doch mussten sie zuletzt eine herbe 16:30-Niederlage beim zweitplatzierten TSV Weitramsdorf einstecken. Nun will der TVM die Saison mit einem Sieg beim HC Creußen (Samstag, 16 Uhr) abschließen.



Bezirksoberliga, Frauen

HC Creußen -

TV Marktleugast

Mit nur 8:22 Punkten stehen die Gastgeberinnen neben Schlusslicht SG Kunstadt/Weidhausen II bereits als Absteiger fest. Die Marktleugaster Spielertrainerin Sandra Dietrich fordert von ihrem Team beim Außenseiter einen Erfolg, denn nur dann sichert der TVM seinen dritten Tabellenplatz ab. Schließlich liegt das Mittelfeld der Bezirksoberliga eng zusammen. Bei einer Niederlage könnten die Marktleugasterinnen sogar bis auf den fünften Platz durchgereicht werden.

Doch die Ausgangsposition für die TVM-Frauen ist gut. Sie haben einen Punkt Vorsprung auf die Verfolger und damit alle Trümpfe selbst in der Hand. Zudem gehen sie als Favorit in Creußen an den Start und wissen, dass es im Vergleich zur vergangenen Woche in Weitramsdorf einer Leistungssteigerung bedarf. Selbstbewusstsein kann das Dietrich-Team aus dem Hinspiel ziehen: Ende November ließ es dem HC Creußen beim 25:15 keine Chance.

Auf die leichte Schulter sollte Marktleugast den HCC jedoch nicht nehmen. Schließlich überraschte dieser zuletzt mit einem 20:19-Heimsieg gegen die fünftplatzierte Bayernligareserve von HaSpo Bayreuth. Beste HC-Werferinnen waren dabei Vanessa Kausler (7 Treffer) und Franziska Kuhn (5). Zudem können die Creußenerinnen immer wieder auf den Leistungen der überragenden Torhüterin Magdalena Voigt aufbauen.

Marktleugast kann im letzten Saisonspiel fast in Bestbesetzung auflaufen. Die abwehrstarke Katharina Schott kehrt in den Kader zurück, allerdings muss der TV auf Linkshänderin Vanessa Wunner (privat verhindert) verzichten.



TV Marktleugast: Ch. Ehret, Wenig - Angermann, Dietrich, C. Ehret, Goller, Kauper, J. Lauterbach, J. Schott, K. Schott, Söllner. ek