Nur das Ladekabel blieb zurück

In einem Einkaufsmarkt in Steinwiesen wurde am Mittwochmittag ein Computer-Tablet im Wert von rund 200 Euro entwendet. Der Geschädigte hatte das Gerät vor Beginn seiner Mittagspause an ein Ladekabel im Bereich des Lagerzugangs angesteckt und bei seiner Rückkehr von der Pause festgestellt, dass nur noch das Ladekabel vorhanden war. Wer das Tablet entwendet hat, ist bislang noch unklar. pi