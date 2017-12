Bernhard Panzer



Am Ende war das Ergebnis deutlicher, als die vorausgegangene gut einstündige Debatte es zunächst vermuten ließ. Ohne Gegenstimme folgte der Hauptausschuss des Stadtrates am Montagabend der Empfehlung der Stadtverwaltung, ein Angebot der Polizei anzunehmen und eine Sicherheitswacht in Herzogenaurach einzuführen. Der Stadtrat muss am 19. Oktober noch zustimmen.

Dabei klang in den Wortbeiträgen mehrerer Stadträte noch reichlich Skepsis mit, ob Herzogenaurach so eine Einrichtung denn auch wirklich braucht. Doch die sachlich fundierten Erläuterungen von Edwin Düthorn aus dem Polizeipräsidium Mittelfranken und die Argumente von Bürgermeister German Hacker (SPD), der sich auch die Erfahrungswerte anderer Kollegen eingeholt hatte, fruchteten. Die Ausschussmitglieder kamen zu der Erkenntnis, einer Sicherheitswacht zuzustimmen. Zumal diese ehrenamtlich arbeitenden Bürger für die Polizei nur eine Ergänzung seien, die Arbeit der Beamten aber niemals ersetzen könne.



Soziale Kontrolle

Für Hacker stellt diese Einrichtung ein "bisschen mehr soziale Kontrolle" dar. Ehrenamtliche Bürger können in einer solchen Sicherheitswacht die Polizei als Helfer bei manchen Aufgaben unterstützen, die keinen polizeilichen Schwerpunkt ausmachen. Düthorn nannte mögliche Einsatzfelder (der FT berichtete darüber bereits ausführlich am Samstag, "Ein bisschen mehr Kontrolle"). Beispielsweise könne es darum gehen, einen Parkplatz öfter zu beobachten, wenn dort etwas auffällig sei. Oder Spielplätze zu besuchen oder schlicht mal Passanten Auskünfte zu geben. Eine Sicherheitswacht, so Düthorn, "ist begleitend, nicht ersetzend" tätig.

Auch Bürgermeister Hacker meinte, man dürfe die Erwartungshaltung nicht zu hoch schrauben. "Die schauen auf Spielplätze, ob's ruhig ist." Im Übrigen habe Herzogenaurach mitnichten eine schlechte Sicherheitslage, sagte Hacker. Und wurde bestätigt. So war in der Sitzung sogar von einer Insel der Glückseligen die Rede.



30 bis 120 Stunden

Polizist Düthorn ist in Mittelfranken seit 2010 für die Schulung des Personals von Sicherheitswachten zuständig. Gut 40 der rund 80 Ehrenamtlichen habe er ausgebildet. "Sie sind zum Wohle des Bürgers tätig", sagte er. Und wenn es eine Beschwerde über ein persönliches Verhalten gebe, dann werde so ein Ehrenamt auch mal schnell beendet. In den sieben Jahren sei das aber nur dreimal so gewesen, und da habe es sich um ein "außerdienstliches Fehlverhalten" gedreht. Man habe sich dann getrennt, sagte Düthorn. "Wir brauchen keinen, der noch zusätzlich Arbeit macht."

Von der Einsatzzeit her kämen mindestens 30 Stunden im Monat in Frage. Das bedeute, dass sechs Ehrenamtliche fünf Stunden absolvieren. Jeder dürfe aber auch bis zu 15 Stunden machen, das hänge auch von der Kapazität der einzelnen Personen ab, sagte Düthorn. Denn in der Regel handle es sich ja um Berufstätige. Zwischen 30 und maximal 120 Stunden seien vorstellbar. In der Stadt Roth gebe es acht Sollstellen, was auch für Herzogenaurach vorstellbar wäre. Die Erfahrungswerte in anderen Städten seien gut, wurde festgestellt, die Wacht habe sich seit 1994 bewährt. Allerdings gebe es keine Zahlen oder Strichlisten, die präventive Arbeit lasse sich nicht erfassen.

Die Meinungsbeiträge der Räte klangen zunächst durchweg skeptisch. Retta Müller-Schimmel berief sich auf einen "grünen" Polizisten in Erlangen. Er habe gesagt, die Sicherheitswacht habe keinen Nutzen, aber sie schade auch nicht. Wenn dieser Kollege das so formuliert, antwortete Düthorn schmunzelnd, dann sei das durchaus als Lob zu verstehen. Für die grüne Stadträtin war das Modell des Polizisten Seitz, der Fußstreife durch die Stadt lief, ideal.



Hacker: Begriff ist unglücklich

Auch Elke Bauer (SPD) war "hin und hergerissen." Ihre Sorge, dass die Ehrenamtlichen dann Polizeiaufgaben erfüllen müssten, entkräftete Düthorn. Die Sicherheitswacht "ist eine Zugabe. Sie kann nie ein Ersatz sein." Manfred Welker (FW) verwies darauf, dass auch "normale" Bürger gewisse Vorkommnisse melden können. Das soll auch trotzdem so bleiben, entgegnete der Polizist. "Der Bürger ist unser wichtigster Kommissar." Zunächst zurückhaltend äußerte sich auch CSU-Fraktionsvorsitzender Bernhard Schwab ("Ich fühl mich in Herzogenaurach sicher").

Aber es gab auch sofort positive Reaktionen. Erich Petratschek (SPD) verglich das Ehrenamt mit einer Aufgabe, die er selber seit 20 Jahren versehe. Als Fischereileiter achte er darauf, dass an den Gewässern alles in Ordnung sei. Durch seine Präsenz sei die Zahl der Ordnungswidrigkeiten zurückgegangen. Die Sicherheitswacht sei im Prinzip das gleiche. Und Kurt Zollhöfer (CSU) fand es grundsätzlich positiv, das subjektive Sicherheitsgefühl zu erhöhen. Auch wenn es nicht immer um die Sicherheit gehe, wie Bürgermeister Hacker sagte. Graffitis oder nächtliche Scherben hätten damit nichts zu tun, davon fühle man sich halt genervt. Auch hielt Hacker den Begriff Sicherheitswacht unglücklich gewählt.