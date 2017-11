Nun gibt es neue Filme und Musik

Das nächste Wohnzimmerkonzert im Dialog findet am Mittwoch, 22. November, statt. Zu Gast ist das "MusiKino". Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei. Mit einer besonderen Konzertform hat schon im vergangenem Jahr "MusiKino" das Publikum im Dialog begeistert. Nun gibt es neue Filme, neue Musik und einen neuen Konzerttermin. Sechs Kurzfilme aus unserer Welt - aus unserer Zeit, musikalisch bearbeitet von Leisa Bill - Klavier und Rainer Sohst - Violine. Der Ton, die Musik werden ausschließlich live dargeboten. Es geht um das Thema Warten: im Stau, auf dem Bahnhof, an der Haltestelle, beim Empfang, Warten im Vorzimmer. Die konzertante Musik reicht von Bach bis in das 21. Jahrhundert. red