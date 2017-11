Notebook für Kindergarten

Kürzlich wurde an die Kinder des Reichenbacher Kindergartens ein Notebook, sowie zwei Kopfhörer mit Lautstärke-Begrenzung übergeben. Diese Spende wurde dank der Unterstützung durch Daniel Michel, Inhaber des G3 Computer Outlets in Münnerstadt, sowie der Sparkasse Bad Kissingen möglich.

Die speziell für Kinder eingestellten Kopfhörer sorgen dafür, dass den Mädchen und Jungs die Lautstärke in einem angemessenen Ton übertragen wird.

Eingesetzt wird das Gerät für das "Schlaumäuse - Programm". Dieses Programm ist eine Initiative des Bayerischen Staatsministeriums, an dem der Kindergarten St. Josef seit 2011 teilnimmt. Bei den Schlaumäusen geht es darum, den Wissens- und Forschungsdrang der Kinder mit spielerischen Lernangeboten im großen Bildungsbereich der Sprache zu befriedigen und damit zu fördern. red