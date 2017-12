Nostalgische Zugfahrt

Zum Weinfest





Am Samstag, 9. September, veranstaltet der Verein "Eisenbahn-Nostalgiefahrten-Bebra" eine Sonderzugfahrt mit nostalgischen Wagen aus den 1950er Jahren und einer historischen Großdiesellok V200 033 zu einer der größten und bekanntesten Freiluft-Veranstaltungen in Deutschland, zu "Rhein in Flammen" nach Oberwesel.Der bekannte Weinort Oberwesel, im Mittleren Rheintal nahe der Loreley gelegen, feiert jedes Jahr die Veranstaltung "Rhein in Flammen" mit einem großen Weinmarkt in der Innenstadt sowie einem gigantischen Feuerwerk unter dem Motto "Nacht der tausend Feuer".Teilnehmer fahren im historischen Sonderzug zum größten Weinfest im romantischen Rheintal, können die Aussicht auf den Rhein mit den vielen vorbeifahrenden Schiffen genießen und zum Tagesausklang die Mischung aus Feuerwerk, Licht und Musik auf sich wirken lassen.Die Fahrt beginnt am Morgen gegen 8.50 Uhr mit der historischen Diesellok V200 033 in Nürnberg am Hauptbahnhof und führt mit weiteren Zustiegsmöglichkeiten in Erlangen (circa 9.15 Uhr) und Forchheim (circa 9.30 Uhr) nach Oberwesel. Ab Neckarelz wird die landschaftlich reizvolle Neckartalbahn entlang des Neckar bis nach Heidelberg befahren. In Mainz-Bischofsheim wird der Main und in Mainz der Rhein überquert. Nun führt die Fahrt entlang des Rheins über Bingen und Bacharach bis nach Oberwesel.Die Rückfahrt wird gegen 22.45 Uhr stattfinden. Der Zug fährt nun mit allen Halten zum Aussteigen - wie auf der Hinfahrt - bis zum Hauptbahnhof nach Nürnberg, welcher gegen 6 Uhr erreicht wird. Die Wagen bestehen überwiegend aus Abteilwagen und sind beheizt.Der Fahrpreis ab Erlangen und Forchheim in der 2. Klasse beträgt für Erwachsene 94 Euro, Kinder (4 bis 14 Jahre) zahlen 47 Euro. Der Aufpreis für die 1. Klasse beträgt je Person 20 Euro.Eine Voranmeldung ist unter www.eisenbahn-nostalgiefahrten-bebra.de oder unter dem Vereinstelefon 06622/9164602 (19 bis 21 Uhr) notwendig.