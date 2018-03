Noch zwei Termine in Kersbach für "Die hölzerne Jungfrau"

Im Rahmen ihrer Theatertage zeigt die Theatergruppe Kersbach das Stück "Die hölzerne Jungfrau". Die Komödie wurde vom Ensemble bereits im Jahre 1984 aufgeführt und schon damals feierte man, gemessen an den Besucherzahlen, einen überragenden Erfolg.

Wer sich am heutigen Freitag oder am Samstag einen vergnüglichen Abend gönnen will, der sollte in die Mehrzweckhalle der DJK Kersbach kommen. Die letzten beiden Aufführungen der Theatergruppe des Sportvereins beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet acht Euro. Die Abendkasse hat geöffnet.

Der Theatergruppe Kersbach mit Regisseurin Edith Hofmann an der Spitze ist es nicht nur gelungen, ein unterhaltsames Lustspiel in drei Akten auf die Bühne zu bringen, sondern auch mit inzwischen versierten Schauspielern zu besetzen. Sie halten seit Jahren die Fahnen der Kersbacher Theatergruppe hoch und sind die Erfolgsgaranten für eine gelungene Theateraufführung. Die Stammgäste kennen, schätzen und mögen die Kersbacher Schauspieler. Einer ist der Kersbacher Thomas Müller, der Jahr für Jahr für die DJK-TSV Kersbach auf der Bühne steht. Elke Zametzer, die in diesem Jahr die einfältige "Zensi" spielt und die ebenfalls Jahr für Jahr in den verschiedensten Rollen auf der Bühne steht, spielt auf sehr hohem Niveau und geht inzwischen in ihren Rollen auf.

In diesem Jahr erzählt die Theatergruppe die Geschichte einer Gemeinde, die wegen der Teilnahme am Trachtenzug in Bamberg neue Trachten und ein Hochzeitspaar braucht.

Im Stück steht eine Schaufensterpuppe im Mittelpunkt des Geschehens. Mitten im Geschehen dabei sind der Großbauer und Bürgermeister, gespielt von Marco Hermenau, eine attraktive Trachtenschneiderin (gespielt von Karin Scholz), Mathias Kirschner, der Sohn des Bürgermeisters (Michael Zametzer) und das "Annerl" (Anja Gabler).

In weiteren Rollen stehen Willi Freund als Knecht Michl, Bernhard Wagner als "Ramml" (Bauer und Gemeinderat), Elke Treichel-Stockhausen als Else Kopplinger (Lehrerin und Gemeinderätin) sowie Alexandra Hoffmann als das Lehrmädchen Moni und Paulette Haskowic als Stasi Weidinger, eine resolute Bäuerin. Aus einer guten Gesamtleistung des Ensembles sind Karin Scholz, Marco Hermenau und Elke Zametzer hervorzuheben.

Wer also wissen möchte, warum die Schauspielerinnen "ihr letztes Hemd" geben und wer am Ende mit wem vor dem Traualtar steht, der sollte sich heute oder morgen auf den Weg nach Kersbach machen. hit