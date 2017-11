Noch Plätze für Skifreizeit frei

red



Schnee, Sonnenschein und unter den Füßen Skier oder Snowboard - das bietet die Winterfreizeit der Kommunalen Jugendarbeit des Landkreises Bad Kissingen. In diesem Jahr geht's nach Südtirol, wo schneesichere Skigebiete nur darauf warten, entdeckt zu werden: Pampeago, Latemar, Obereggen und Alpe Cermis. Dafür sind noch einige Plätze frei - schnell sein lohnt sich also.Teilnehmen können Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 15 Jahren. Los geht's am 26. Dezember, die Rückfahrt ist am 31. Dezember 2017. Die Skigebiete sind sowohl für Anfänger, als auch für geübte Skifahrer und Snowboarder geeignet. Die Gruppen setzen sich nach Können, aber auch nach Wünschen der teilnehmenden Kinder zusammen. Geleitet werden die Kurse von in der Jugendarbeit ehrenamtlich Tätigen des Landkreises Bad Kissingen. Sie übernehmen auch die Betreuung der Gruppe.Die kinderfreundliche Unterkunft, in der die Gruppe übernachten wird, befindet sich in Altrei. Dort gibt es leckeres Essen und gemütliche Aufenthaltsräume (WLAN-Hotspots vorhanden). Das Anmeldeformular und weitere Infosgibt es im Fahrtenkatalog (Seite 57) www.fahrtenkatalog.de