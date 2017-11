Noch keine Spur nach Raubüberfall

Noch keine Hinweise auf Verdächtige oder eine heiße Spur hat die Polizei zu dem Raubüberfall auf einen 51 Jahre alten Mann in Kirchlauter. Es gebe nichts Neues, sagte am Mittwoch ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken in Würzburg auf Anfrage. Die Ermittlungen laufen.

Der 51-jährige Geschäftsmann war in seiner Wohnung in Kirchlauter laut Polizeiangaben von zwei Unbekannten überfallen worden. Die Täter seien am Montagabend gegen 20.30 Uhr gewaltsam in seine Wohnung eingedrungen, hätten ihn gefesselt und einen dreistelligen Geldbetrag erbeutet, schilderte das Opfer der Polizei. Der Überfallene wurde leicht verletzt. Die Fahndung nach den Tätern blieb bislang ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise, Telefon 09721/2021731. ks