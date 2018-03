Noch freie Termine bei der Theaterwoche

sek



Die Theatergruppe der Fachakademie für Sozialpädagogik am BBZ Münnerstadt spielt in einer Eigenproduktion "Der Müllmann und der Magier", ein poetisches Theater für Menschen ab fünf Jahren. Das Stück beruht auf den Ideen von Walter Spilarewicz-Braun, Jennifer Schneidawind und der Theatergruppe der FA im Studienjahr 2017/18. In der diesjährigen Theaterwoche vom 16. bis zum 20. April sind noch Termine für Kindertagesstätten, Grundschulen, Förderschulen und andere pädagogische Institutionen frei. Die Spielzeiten sind morgens um 9.30 Uhr und nachmittags um 14 Uhr. Das etwa 75 Minuten dauernde Theaterstück hat noch freie Termine für Montag ganztägig, Dienstagnachmittag, Mittwoch früh und Donnerstagnachmittag. Anmeldungen nimmt das BBZ Münnerstadt, Tel.: 09733/811 90 entgegen. Informationen auf der Homepage www.bbz-muennerstadt.de