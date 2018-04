Noch freie Plätze bei der Tageslehrfahrt

Die Landfrauen, Ortsverband Schondra, unternehmen am Donnerstag, 3. Mai, eine Tageslehrfahrt in die Nougat-Stadt Schmalkalden. Im Vorfeld wird die BAF-Pfannenfabrik in Fischbach/ Rhön besucht. Nach einem Mittagessen steht die Betriebserkundung bei Viba Nougat-Welt in Schmalkalden auf dem Programm, eine historische Altstadtführung schließt sich an. Die Rückfahrt ist für 17 Uhr vorgesehen. Es gibt noch freie Plätze, kurzfristige Anmeldungen bei Rita Jörg, Tel.: 09747/496. sek