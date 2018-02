Nils Hartmann läuft allen davon

Die Turn- und Leichtathletik-Abteilungsleiterin des TSV Wonfurt, Chris Wagenhäuser, hieß die gut 70 Teilnehmer aus der Gemeinde Wonfurt zu den traditionellen Leichtathletikwettkämpfen sowie dem 22. Lauf "Rund um das Sportgelände" herzlich willkommen. Nach einer gemeinsamen Aufwärmübung bestritten die Athleten im Alter zwischen zwei und 70 Jahren die verschiedenen Leichtathletikwettkämpfe. Die Wertung erfolgte für Schüler und Jugendliche (bis 17 Jahre) im Dreikampf, der aus den Disziplinen Weitwurf/Kugelstoßen, Sprint und Weitsprung bestand. Für alle Erwachsenen galt die Einzelwertung. Als Bonus hatten die Athleten die Möglichkeit, sich die erreichten Leistungen für das Deutsche Sportabzeichen anrechnen zu lassen.

Besonders die jüngeren Leichtathleten überzeugten. Mit seinen 13 Jahren brachte es Lars Moschnitschka beim Weitsprung auf die beachtliche Weite von 4,30 Metern. Getoppt wurde dies nur noch von Simon Ankenbrand (M 14) mit 4,56 m und Kristian Saar (M 14, 4,46 m).

Bei den Mädchen beförderte Nina Voit (W 11) den Schlagball (80 g) weit über die geforderte Distanz auf 26,90 m, und im Weitsprung zeigten Annkathrin Nowak (W 16) mit 4,21 m und die 13-jährige Aurelia Böhner mit 4,10 m hervorragende Leistungen.

Im Anschluss an die athletischen Disziplinen ging es bei neun abwechslungsreichen Stationen des Familienwettkampfes neben gemeinsamem Spaß auch um Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Teamfähigkeit. Ein Team bildeten mindestens drei Teilnehmer aus mindestens zwei Generationen. Insgesamt zwölf Familien waren mit Eifer dabei. Die erfolgreichste Familie war Familie Nowak, gefolgt von Familie Eck und Familie Nöller/Diehm.

Nicht zu kurz kam der Spaß bei den jüngsten Teilnehmern bis zum Geburtsjahr 2011, die beim Bambinilauf ihr Können unter Beweis stellten. Ergänzt wurde das Angebot mit dem Langstreckenlauf über 800 Meter, an dem 34 Schüler teilnahmen. Mit einem tollen Ergebnis von 2:46 Min. führte Lukas Buld (M 14) das Feld beim Schülerlauf an und verwies Simon Ankenbrand (M 14) mit drei Sekunden Vorsprung auf den zweiten Rang. Als Dritter überquerte Kristian Saar (M 14) nach 2:50 min die Ziellinie.

Am späten Nachmittag folgte mit dem Hauptlauf "Rund um das Sportgelände" das letzte sportliche Highlight an diesem Tag. Bereits zum 22. Mal fiel der Startschuss über die Distanz von 3000 Metern, die in fünf Runden entweder allein oder als Staffel absolviert werden konnte. Keine Konkurrenz zu fürchten hatte das Staffelteam von Kerstin Vogel-Tempel und ihrem Sohn Josef, denn sie waren in diesem Jahr das einzige Team. Dennoch lieferten sie mit 13:31,50 Min. eine gute Leistung ab.

Im Hauptlauf traten insgesamt nur neun Einzelathleten an. Den Sieg sicherte sich Youngster Nils Hartmann (M 12), der die Distanz fast mühelos in 12:51,90 Min. durchlief. Acht Sekunden später traf Christian Hartmann (M 40) im Ziel ein und landete auf dem Silberplatz. Bronze ging an Langstreckenlauf-Organisator Thomas Vogt (M 50), der den Hauptlauf in 13:30,0 absolvierte.

Als Belohnung für die erzielten Leistungen erhielten die besten Sportler in jeder Altersklasse bei der Siegerehrung eine Medaille von Abteilungsleiterin Chris Wagenhäuser überreicht. Diese bedankte sich auch im Namen ihres Teams bei allen Teilnehmern und lud alle Leichtathletik-Interessierten ein, bei den wöchentlichen Übungsstunden die verschiedenen Disziplinen zu trainieren und die bisher erreichten Leistungen zu verbessern.



Die Ergebnisse

Schülerinnen W 2 (Dreikampf Wurf 80 g/Sprint 30 m/Weitsprung): 1. Leni Keller (2,40 m/12,66 Sek./0,80 m) / Schülerinnen W 4 : 1. Lena Krines (5,00 m/9,94 Sek./1,32 m), 2. Mia-Sophie Spengler (4,10 m/8,56 Sek./0,00 m) / Schülerinnen W 5: 1. Anne Keller (4,90 m/9,35 Sek./1,45 m) / Schülerinnen W 6: 1. Emma Fromm (6,90 m/6,97 Sek./1,52 m) / Schülerinnen W 7: 1. Mia Sager (4,80 m/9,35 Sek./1,20 m) - 800-m-Lauf: 1. Mia Sager (5:47 Min.) / Schülerinnen W 8: 1. Anna Tempel (10,80 m/6,56 Sek./2,35 m), 1. Zenaa Hammo (12,50 m/6,00 Sek./1,85 m), 3. Nele Nöller (8,80 m/6,16 Sek./2,53 m), 4. Katharina Rohé (10,60 m/6,71 Sek./2,33 m), 5. Barbara Nowak. (9,80 m/6,82 Sek./2,00 m). - 800 m: 1. Nele Nöller (3:48), 2. Barbara Nowak (4:01), 3. Zenaa Hammo (4:04), 4. Katharina Rohé (4:27) / Schülerinnen W 9: 1. Antonia Belz (10,50 m/6,06 Sek./2,81 m), 2. Leoni Bähr (13,30 m/6,35 Sek./2,30 m) - 800m: 1. Antonia Belz (3:56), 2. Leoni Bähr (4:46)

Schülerinnen W 11 (Dreikampf Wurf 80 g/Sprint 50 m/Weitsprung): 1. Alexa Gerike (17,30 m/8,41 Sek./3,07 m), 2. Emilia Helbig (11,70 m/8,94 Sek./3,19 m), 3. Farameh Roth (22,60 m/9,00 Sek./2,85 m), 4. Nina Voit (26,90 m/9,09 Sek./2,77 m) - 800 m: 1. Alexa Gerike (3:19), 2. Farameh Roth (3:45)

Schülerinnen W 12 (Dreikampf Wurf 200 g/Sprint 50 m/Weitsprung): 1. Magdalena Vogt (17,60 m/9,35 Sek./2,95 m), 1. Hanna Vogt (10,80 m/9,35 Sek./3,00 m) - 800 m: 1. Magdalena Vogt (3:47), 2. Hanna Vogt (03:50) / Schülerinnen W 13: 1. Aurelia Böhner (14,40 m/7,94 Sek./4,10 m) - 800 m: 1. Aurelia Böhner (3:3 min)

Schülerinnen W 14 (Dreikampf Wurf 200 g/Sprint 100 m/Weitsprung): 1. Carolin Eck (30,00 m/15,63 Sek./4,02 m), 2. Antonia Liehr (19,20 m/15,97 Sek./3,78 m) - 800 m: 1. Antonia Liehr (3:02), 2. Carolin Eck (3:44)

Schülerinnen W 16 (Dreikampf Sprint 100 m/Weitsprung/Kugel 3 kg): 1. Annkathrin Nowak (22,60 m/14,62 Sek./4,21 m/7,27 m), 2. Sarah Aumüller (22,00 m/17,60 Sek./3,40 m/7,43 m) - 800 m: 1. Annkathrin Nowak (3:27), 2.Sarah Aumüller (3:31)

Frauen W 25 (Dreikampf Kugel 4 kg/Sprint 100 m/Weitsprung): 1. Johanna Hau (6,62 m/16,18 Sek./3,72 m), 2. Christina Brand (6,59 m/17,72 Sek./3,23 m) - Medizinball-Weitwurf: 1. Johanna Hau (8,70 m) / Frauen W 30: 1. Michaela Wächter (6,03 m/18,31 Sek./3,11 m) / Frauen W 35 -Kugel 4 kg: 1. Kerstin Keller (6,84 m), 2. Astrid Schellenberger (6,50 m), 3. Elena Fromm (6,16 m) - Weitsprung: 1. Keller (3,13 m) - Hochsprung: 1. Schellenberger (1,00 m) - Medizinball-Weitwurf: 1. Keller (10,30 m) / Frauen W 40 - Kugel 4 kg: 1. Melanie Aumüller (6,86 m) - 50 m: 1. Steffi Eck (8,97 Sek.), 2. Melanie Aumüller (9,68 Sek.), 3. Claudia Nowak (9,82 Sek.) - Weitsprung: 1. Nowak (2,75 m) - Standweitsprung: 1. Steffi Eck (1,73 m), 1. Nowak (1,73 m), 3. Aumüller (1,73 m) - Hochsprung: 1. Aumüller (1,00 m), 1. Nowak (1,00 m)

Schüler M 4 (Dreikampf Wurf 80 g/Sprint 30 m/Weitsprung): 1. Philipp Dietrich (3,60 m/10,72 Sek./1,02 m), 2. Jan Müller (2,70 m/12,78 Sek./1,25 m) / Schüler M 5: 1. Max Reitz (8,10 m/8,06 Sek./1,88 m), 2. Alexander Drichel (6,10 m/7,82 Sek./1,56 m), 2. Friedrich Rohé (6,15 m/7,35 Sek./1,00 m), 4. Jonas Fromm (4,70 m/8,78 Sek./1,45 m) / Schüler M 6: 1. Sidney Madelo (8,30 m/7,18 Sek./2,08 m) / Schüler M 7: 1. Ragb Hammo (13,90 m/6,78 Sek./2,13 m), 2. Christian Firsching (5,80 m/8,00 Sek./1,97 m) - 800 m: 1. Ragb Hammo (4:16 Min) / Schüler M 8: 1. Sebastian Firsching (11,80 m/6,25 Sek./2,52 m) - 800 m: 1. Sebastian Firsching (4:15) / Schüler M 9: 1. Gustaf Förster (20,10 m/5,94 Sek./3,06 m), 2. Niklas Gerike (19,50 m/5,87 Sek./2,96 m), 3. Emil Eck (18,00 m/5,82 Sek./2,81 m), 3. Moritz Vogt (20,00 m/6,06 Sek./2,64 m) - 800 m: 1. Emil Eck (3:02), 2. Niklas Gerike (3:15), 3. Gustaf Förster (3:27), 4. Moritz Vogt (3:47)

Schüler M 11 (Dreikampf Wurf 80 g/Sprint 50 m/Weitsprung): 1. Nils Krines (21,80 m/8,75 Sek./3,05 m) - 800 m: 1. Nils Krines (3:17)

Schüler M 12 (Dreikampf Wurf 200 g/Sprint 50 m/Weitsprung): 1. Josef Tempel (27,50 m/8,00 Sek./3,69 m), 2. Tim Wallenwein (27,10 m/8,22 Sek./3,54 m), 3. Nils Hartmann (22,50 m/8,41 Sek./3,54 m), 4. Oliver Eck (18,80 m/8,91 Sek./3,40 m), 5. Felix Bähr (17,80 m/9,25 Sek./3,23 m) - 800 m: 1. Josef Tempel (2:51), 2. Nils Hartmann (2:52), .3. Oliver Eck (2:58), 4. Tim Wallenwein (3:04), 5. Felix Bähr (3:33) / Schüler M 13: 1. Lars Moschnitschka (33,90 m/7,44 Sek./4,30 m), 2. Leo Etzel (34,00 m/8,66 Sek./3,68 m), 3. Johannes Hahn (23,70 m/8,59 Sek./3,17 m) - 800 m: 1. Lars Moschnitschka (3:01), 2. Johannes Hahn (3:35)

Schüler M 14 (Dreikampf Wurf 200 g/Sprint 100 m/Weitsprung): 1. Simon Ankenbrand (38,70 m/13,41 Sek./4,56 m), 2. Kristian Saar (37,50 m/13,50 Sek./4,46 m), 3. Lorenz Kachelrieß (25,80 m/14,97 Sek./3,35 m), 4. Lukas Buld (23,00 m/15,09 Sek./4,04 m) - 800m: 1. Lukas Buld (02:46 min), 2. Simon Ankenbrand (2:49), 3. Kristian Saar (2:50), .4. Lorenz Kachelrieß (3:03)

Männer M 40 - Kugel 7,25 kg: 1. Markus Wächter (8,42 m), 2. Volker Fromm (7,17 m) - 50 m: 1. Wächter (7,25 Sek.) - Weitsprung: 1. Wächter (4,33 m)

Männer M 45 (Dreikampf Kugel 7,25 kg/Sprint 50 m/Weitsprung): 1. Nowak (7,38 m/7,91 Sek./3,87 m) - Standweitsprung: 1. Nowak (2,17 m). Hochsprung: 1. Nowak (1,25 m) / Männer M 50 (Dreikampf Kugel 6,25 kg/Sprint 50 m/Weitsprung): 1. Thomas Vogt (8,01 m/7,72 Sek./4,03 m) / Männer M 55 - Kugel 6,25 kg: 1. Wolfgang Voit (6,16 m) - 50 m 1. Wolfgang Voit (10,13 Sek.) / Männer M 70 - Sprint 30 m: 1. Ewald Reitwiesner (9,35 Sek.)



Hauptlauf 3000 m: 1. Nils Hartmann 12:51,90 Min (1. Platz M 12), 2. Christian Hartmann 12:59,20 (1. M 40), 3. Thomas Vogt 13:30,00 (1. M 50), 4. Ewald Reitwiesner 13:36,30 (1. M 70), 5. Christian Vogt 13:58,20 (1. M 25), 6. Johanna Hau 17:07,60 (1. W 25), 7. Christina Brand 17:56,50 (2. W 25), 8. Michael Brand 18:28,70 (1. M 20 - 24), 9. Michael Nowak 18:36,70 min (1. M 45) - Staffel: 1. Kerstin Vogel-Tempel, Josef Tempel 13:31,50