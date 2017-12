Nikolaus-Express macht Halt

Abfahrtszeiten



red



Am Sonntag, 10. Dezember, rollt wie jedes Jahr wieder der Nikolaus-Express durch das obere Rodachtal. Die Fahrgäste erwartet eine besinnliche Fahrt im weihnachtlich geschmückten Schienenbus. Sofern das Wetter mitspielt, ja vielleicht sogar durch eine leicht verschneite Landschaft.Unterwegs steigt Knecht Ruprecht in den roten Brummer ein und verteilt Süßigkeiten an alle Kinder - aber auch an die erwachsenen Fahrgäste wird gedacht. Die beiden beheizten gemütlichen Speisewagen laden am Bahnhof Nordhalben bei Glühwein, heißen Würstchen sowie Kaffee und Kuchen zum Verweilen ein. Allen Besuchern des Nikolausmarktes in der Nordwaldhalle steht am Bahnhofsvorplatz gratis ein Shuttlebus zur Verfügung. Dieser bringt die Fahrgäste wieder rechtzeitig zu den abfahrenden Zügen zurück.Um 17 Uhr wird am Bahnhof ein Adventsfenster der evangelischen Kirchengemeinde bei musikalischen Klängen des Heinersberger Posaunenchors geöffnet.Die Abfahrtszeiten sind in Nordhalben um 12 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr und 18 Uhr. In Steinwiesen um 12.45 Uhr, 14.45 Uhr, 16.45 Uhr und 18.45 Uhr (letzte Fahrt). Die Fahrkarten sind zu den regulären Fahrpreisen im Zug erhältlich. Reservierungen werden für Gruppen ab 10 Personen empfohlen. Weitere Informationen gib es im Internet auf der Homepage www.rodachtalbahn.de oder telefonisch unter 09267/8130.