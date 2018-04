Niklas Voll ist mini-Meister

Beim Kreisentscheid des bundesweiten Nachwuchs-Wettbewerbs "mini-Meisterschaften" dominierten in der Gruppe I die Akteure aus dem Landkreis Bad Kissingen, wobei sich der Aschacher Niklas Voll vor Phil Grom aus Elfershausen durchsetzte. Die gute Nachwuchsarbeit des SV Langendorf und des TV/DJK Hammelburg wurde durch jeweils vier Teilnehmer am Bezirksentscheid unterstrichen. kzi





Die Ergebnisse

Jungen I (17 Teilnehmer): 1. Niklas Voll (Aschach) mit 3:1 (6, -6, 8, 6) über 2. Phil Grom (Elfershausen), 3. Tamino Rehberger (Elfershausen) mit 3:0 (4, 5, 6) über 4. Tom Schneider (Aschach), 5. Moritz Inderwies (Fuchsstadt), 6. Noah Enzmann (Aschach). Jungen II (19): 1. Luis Then (Burglauer) mit 3:0 (3, 6, 8) über 2. Julius Reichert (Elfershausen), 3. Felix Baumeister (Mellrichstadt) mit 3:2 (9, -15, -7, 8, 11) über 4. Frank Mertin (Bad Königshofen), 5. Yannik Schmitt (Burglauer), 6. Maximilian Friebus (Garitz), 7. Julian Würll (Rappershausen), 8. Artrom Schreider (Garitz).

Jungen III (17): 1. Kazuto Itagaki (Bad Königshofen) mit 3:0 (11, 8, 1) über 2. Christoph Schlei (Bad Kissingen), 3. Michael Dömling (Bad Königshofen) mit 3:0 (5, 7, 5) über 4. Leon Lodko (Elfershausen), 5. Philipp Gollmayer (Reiterswiesen), 6. Hannes Knop, 7. Fabian Betke (beide Bad Königshofen), 8. Lukas Gollmayer (Reiterswiesen).

Mädchen I (fünf): 1. Valentina Tempcke (Bad Königshofen) 4:0/12:0, 2. Michelle Schneider (Willmars) 3:1/9:4, 3. Maya Fürsch (Mellrichstadt) 2:2/6:8, 4. Leonie Stärker (Hammelburg) 1:3/6:9, 5. Chiara Göpfert (Bad Königshofen) 0:4/0:12.

Mädchen II (sechs): 1. Anna Wasser (Bad Königshofen) 5:0/15.0, 2. Marcella Diener (Langendorf) 4:1/12:3, 3. Mona Hubertus 3:2/9:8, 4. Masume Akbari (beide Hammelburg) 2:3/6:12, 5. Belinda Beck (Ostheim/Rh.) 1:4/6:14, 6. Lisa Markard (Hammelburg) 0:5/4:15.

Mädchen III (elf): 1. Koharu Itagaki mit 3:0 (2, 3, 1) über 2. Stella Schaad (beide Bad Königshofen), 3. Klara Schuster (Hammelburg) mit 3:1 (-7, 6, 2, 5) über 4. Marie Joachim, 5. Klara Tempcke (beide Bad Königshofen), 6. Julia Markard, 7. Anna Buttler (beide Hammelburg), 8. Heidi Back (Burglauer).