Nikiforow wird ein "Reichmann"

Wie der Bamberger Fußball-Kreisligist SC Reichmannsdorf bekanntgab, hat er sich für die kommende Saison die Dienste des Lisbergers Stanislaw Nikiforow gesichert. Der 24-Jährige ist mit 20 Toren in 19 Einsätzen erfolgreichster Schütze der Kreisklasse Bamberg 2. In der anpfiff-Statistik des gebürtigen Kasachen stehen bei 169 Spielen 232 Treffer.

"Wir sind stolz und glücklich, dass wir einen der begehrtesten Stürmer des Landkreises von Reichmannsdorf überzeugen konnten. Stanislaw passt sowohl von seiner Spielweise als auch seiner Mentalität ausgezeichnet zum SCR", heißt es in der Mitteilung des Vereins. Der Aufsteiger steht nach zwei Dritteln der Saison auf Platz 10, acht Punkte über der Abstiegszone. red