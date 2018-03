"NightLiner" einmal weniger unterwegs

Am Wochenende werden die Uhren auf Sommerzeit gestellt. Für die Fahrgäste der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg bedeutet das: Die "NightLiner" sind in der Nacht von Samstag, 24., auf Sonntag, 25. März, einmal weniger unterwegs. So fahren diese nicht wie gewohnt um 2 und um 3 Uhr am Hauptbahnhof sternförmig in alle Richtungen ab, sondern nur einmal um 3 Uhr. Das gilt entsprechend auch für die Anschlussfahrten der Linien N17, N18, N20, N21, N22, N27, N28, N29, N55, N59, N60 und N61, die von der VAG, der Omnibus Franken GmbH, der "infra fürth verkehr gmbh" und der Erlanger Stadtwerke Stadtverkehr GmbH angeboten werden. red