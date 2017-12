Niederndorfer Theatergruppe in Höchstadt

Die Volleyball-Abteilung des TC Höchstadt hat die seit Jahren erfolgreichen Laienschauspieler der Theatergruppe Niederndorf für zwei Aufführungen im Januar nach Höchstadt eingeladen.

Wie der TC mitteilt, handelt es sich bei dem Stück "Die zauberhafte Glaskugel" um eine Komödie, bei der zwei kauzige Schwestern mithilfe des Postboten wahrsagen. Die erfahrenen Niederndorfer Laienschauspieler sind Garanten für gute Unterhaltung, versprechen die Veranstalter und laden alle Freunde des Laientheaters zu einer der beiden Aufführungen am Freitag, 12. Januar, oder am Samstag, 13. Januar, in die Kulturfabrik Höchstadt ein. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Karten sind im Vorverkauf ab Montag, 27. November, in der Kreissparkasse Höchstadt oder an der Abendkasse zum Preis von zehn Euro erhältlich, Kinder bis 14 Jahre zahlen sechs Euro. red