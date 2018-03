Niederlage für Gipsy II

Mit einer deutlichen 4:8-Niederlage musste der DC Gipsy Ebern II die Heimfahrt vom Auswärtsspiel der Dart-Bezirksoberliga von Dart Fields Ahorn antreten. Danach sah es jedoch zunächst nicht aus: In den acht Einzeln verlangte man dem Tabellenzweiten alles ab, was auch das 4:4-Zwischenergebnis unterstreicht. So konnte man sich im Eberner Lager sogar eine schnelle 3:0- und 4:1-Führung erspielen, ehe man in den restlichen drei Einzeln deutliche Niederlagen kassierte.

In den Doppeln stand Ebern auf verlorenem Posten. Alle vier Auseinandersetzungen gingen klar an die Dart Fields, dreimal gleich mit 3:0 und einmal mit 3:1, was alles über die Stärken der Gespanne auf beiden Seiten aussagt. Ebern muss noch zwei Partien bestreiten und ist nur einen Zähler von den Abstiegsrängen entfernt. In Ahorn spielten Bianca Dreßel, Stefan Pecht (beide 3:0), Jürgen Steiner (3:1) und Anton Büttner die Punkte ein. Ihre Begegnungen abgeben mussten Rainer Wientzek, Robert Fleischer, Stefan Mäder und Berthold Geßner (alle 0:3). di