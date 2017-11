Nicole Kaiser im JU-Landesvorstand

Die Wahlen bei der Landesversammlung der Jungen Union in Erlangen brachten auch für den Kreisverband Kulmbach ein tolles Ergebnis. So wurde Nicole Kaiser wieder als Beisitzerin in den Landesvorstand sowie zur Delegierten für den JU-Bundesparteitag gewählt. Sebastian Herrmann erhielt das Vertrauen als Kassenprüfer und ist zudem Ersatzdelegierter für den Bundesparteitag.

Insgesamt waren vier JU-Mitglieder aus dem Landkreis Kulmbach zur Landesversammlung der mit rund 25 000 Mitgliedern größten politischen Jugendorganisation Bayerns angereist. "Die Junge Union startet mit einem starken Team in die nächsten zwei Jahre. Wir wollen Bayern, Deutschland und Europa mit guten Ideen voranbringen", so Nicole Kaiser.

Wie der stellvertretende Kreisvorsitzende und Wonseeser Gemeinderat Tobias Weggel betonte, habe sich die JU in Erlangen auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet. Man gebe sich mit einer Verwaltung des Wohlstands nicht zufrieden.

"Der Wandel in der Arbeitswelt stellt uns vor große Aufgaben", ergänzte der Himmelkroner Gemeinderat und JU-Ortsvorsitzende Sebastian Herrmann. Weiter sagte er: "Arbeitsplätze vor allem in der Fertigung werden weiter weniger werden und gleichzeitig werden neue Aufgaben durch die Digitalisierung entstehen. Dabei dürfen wir die Menschen nicht im Regen stehen lassen, sondern müssen ihnen Perspektiven und Möglichkeiten zeigen, die Zukunft bietet."

Der Kulmbacher Stadtrat und JU-Bezirksschriftführer Torsten Grampp stellte fest, dass bei der Landesversammlung klargemacht worden sei, "dass wir für die Interessen unserer Generation vollumfänglich einstehen". Der Kreisvorsitzende der JU Kulmbach dankte seinem Team und für das Engagement: "Die Landesversammlung ist eine Visitenkarte der JU. Dass wir uns hier als Kulmbacher seit vielen Jahren überregional einbringen und mit Nicole Kaiser sogar ein Mitglied des Landesvorstands stellen, freut mich sehr." red