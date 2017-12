In der Wallstraße hat ein 40-jähriger Mann beobachtet, wie am Sonntagnachmittag ein junger Mann mit seinem BMW beim Einparken gegen einen ordnungsgemäß abgestellten Opel Corsa stieß. Der Unfallverursacher ging weg, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Zeuge rief die Polizei und verständigte die Geschädigte. Der 34-jährige Unfallverursacher kam kurz vor dem Eintreffen der Polizei zu seinem Pkw zurück. Er gab an, von einem Anstoß nichts bemerkt zu haben. Der entstandene Schaden beträgt mehrere Hundert Euro, teilt die Neustadter Polizei mit. pol