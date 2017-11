Nicht unterschätzen

Angesichts von zwei Partien binnen 25 Stunden vor einer Woche in der Eishockey-Landesliga können die "Hawks" des ESC Haßfurt (1. Platz / 23 Punkte) an diesem Wochenende schon fast von Erholung sprechen, denn es steht "nur" die Partie am Sonntag (18 Uhr) beim ESV Burgau (10./7) auf dem Spielplan. Doch von wegen Erholung: "Das wird für uns mindestens so anstrengend und kräfteraubend, auch wenn wir nur ein Spiel bestreiten", sagt ESC-Trainer Martin Reichert und spricht von einer "ganz kniffligen Aufgabe. Ich bin mir sicher, dass uns Burgau alles abverlangen wird".

Auf den ersten Blick sieht das aber nicht so aus. Die "Eisbären" haben von ihren zehn Partien lediglich zwei gewonnen und weisen hinter Schlusslicht Straubing derzeit die schlechteste Defensivabteilung auf (bereits 59 Gegentreffer). Von den bislang fünf Heimspielen gewannen der interne Topscorer David Hornak (17 Punkte) und seine Teamkollegen lediglich das erste gegen die SE Freising mit 5:2. Danach aber folgten teils deftige Klatschen, etwa gegen die Schweinfurter "Mighty Dogs" (2:9), den EV Dingolfing (2:6), Ulm/Neu-Ulm (1:5) und zuletzt EHC Königsbrunn (2:8).

"Gerade deswegen" aber sei der Gegner gefährlich, betont Reichert und fügt hinzu: "Die letzten Ergebnisse spielen für mich keine Rolle." Er erinnert vielmehr an den ersten Vergleich mit dem vermeintlichen "Underdog" vier Wochen zuvor. Zwar gingen die "Hawks" beim hart umkämpften 8:7-Erfolg am 22. Oktober als Sieger vom Eis, doch erst nachdem Jakub Sramek in der 2. Minute der Verlängerung getroffen hatte. Vor allem der "Slowaken"-Block der Schwaben mit David Hornak, Boris Drozd, David Tomecko und Vladimir Klinga sowie Verteidiger David Heinrich hatte den Hausherren zuvor das Leben äußerst schwer gemacht.

"Es ist mir eigentlich unverständlich, warum Burgau in den letzten vier Partien so abgefallen ist", sagt Reichert. Er jedenfalls ist der Meinung, dass der Gegner seine wahre Stärke zuletzt nicht zeigte. Auf der anderen Seite weiß er, was seine Mannschaft, die als einzige der Liga auswärts noch keine Partie verloren hat, in dieser Saison bislang geleistet hat. Er ist deshalb "der festen Überzeugung, dass wir uns auch in Burgau gut verkaufen. Das Selbstvertrauen ist da sowie vor allem der unbedingte Wille, erfolgreich zu sein. Natürlich wollen wir unsere makellose Auswärtsbilanz so lange wie möglich aufrecht erhalten und ausbauen."

Nach abgelaufener Sperre stehen wieder Max Hildenbrand und Michal Bakovic zur Verfügung. Auch der zuletzt beruflich verhinderte Lucas-Andreas-Thebus kehrt in den ESC-Kader zurück. Dagegen sind Galip Hacker und Torhüter Martin Köhler erkrankt.

Derweil scheint es Petr Krepelka zumindest etwas besser zu gehen. Immerhin wurde der Angreifer, der sich beim Auswärtsspiel der "Hawks" in Freising vor fünf Wochen einen Halswirbel gebrochen hat, von der Intensivstation im Murnauer Unfallkrankenhaus auf eine normale Abteilung verlegt. Er könne zumindest seinen Kopf und seine Fingerspitzen bewegen. Eine langfristige Reha hat bereits begonnen.

ESC Haßfurt: Mart. Hildenbrand, Schwab (?) - Marc. Hildenbrand, Max Hildenbrand, Stahl, Vollert, Marx, Thebus - Lang, Franek, Breyer, Kinereisch, Kurz, Hümmer, Dietrich, Sramek, Babkovic