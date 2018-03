Nicht schnell genug reagiert

Zu spät bemerkte am Freitagmittag eine BMW-Fahrerin, dass die Geschwindigkeit eines vor ihr fahrenden Golfs gedrosselt wurde, um auf der Kreisstraße CO 12 nach links in einen Feldweg abzubiegen. Obwohl die 57-jährige BMW-Fahrerin noch nach links auszuweichen versuchte, gelang es ihr nicht mehr, einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Schaden an den Fahrzeugen liegt bei etwa 2000 Euro. pol