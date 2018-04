Nicht erlaubte Arbeit am Feiertag

Am Karfreitag erhielt die Polizeiinspektion Kronach die Mitteilung, dass an der Schule in Johannisthal eine Leiter steht und sich dort Personen aufhalten. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass dort Reinigungsarbeiten durchgeführt worden sind. Da dies am Feiertag aber verboten ist, wurde eine Anzeige erstattet. pi