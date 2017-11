Nicht aufgepasst und Kollision ausgelöst

Am Donnerstagmorgen kam es in der Kissinger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Pkw stark beschädigt worden sind. Der Fahrer eines Opels war auf der Kissinger Straße unterwegs und fuhr vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit auf einen am Fahrbahnrand geparkten Daimler auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls nach vorne geschoben, der Daimler kollidierte daraufhin mit einem davorstehenden Seat. Der Unfallverursacher verletzte sich und wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht. Zwei Pkw mussten später abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 15 000 Euro. pol