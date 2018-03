Nicht aufgepasst und aufgefahren

Eine 57-jährige VW-Fahrerin fuhr am Dienstagmorgen die Würzburger Straße stadtauswärts. Auf Höhe des dortigen VW-Händlers hielt sie am rechten Straßenrand an. Ein folgender 54-jähriger Nissan-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr leicht auf. Dabei entstand Sachschaden von circa 5000 Euro. pol