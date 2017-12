Nicht aufgepasst und aufgefahren

Am Donnerstagabend fuhr ein 28-jähriger Mitsubishi-Fahrer auf der Südbrücke in Richtung Ostring. Dabei fuhr er auf einen Audi eines 22-Jährigen auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7000 Euro. Im Feierabendverkehr bildete sich durch den Unfall ein erheblicher Rückstau am Ostring und in der Würzburger Straße, berichtete die Polizei. pol