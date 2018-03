"Next Generation" spielt auf

Eine perfekte Gelegenheit, das Ergebnis konsequenter musikalischer Nachwuchsförderung zu erleben, hatten einige hundert Zuhörer beim Konzert der "Next Generation" des Musikvereins Forchheim-Buckenhofen (MVFB) in der Pfarrkirche des Stadtteils.

Sowohl das Juniororchester unter Leitung von Hans-Jürgen Lorenz, als auch das Jugendblasorchester mit Andreas Bauer am Pult, der im MVFB gleichzeitig den Fachbereich Ausbildung leitet, überzeugten mit den Vorträgen ihrer Orchesterwerke. Beide Ensembles werden beim Bundesbezirksmusikfest in Neunkirchen am Brand im Juni Teile aus ihrem Programm vortragen.

Gleichzeitig diente das Konzert in der St. Josefskirche als Start in die Saison 2018 und sollte Interesse am Ausbildungsangebot des MVFB für das kommende Schuljahr wecken. Denn sowohl für den gesamten Elementarmusikbereich, als auch für die nächste Bläserklasse sind ab sofort die Anmeldungen möglich.



Neue Kurse starten nach Ostern

Schon gleich nach den Osterferien startet ein neuer Kurs des Eltern-Kind-Musizierens. Hier werden Kinder von ein bis drei Jahren zusammen mit einer vertrauten Begleitperson an die Musik herangeführt. Kinder ab vier Jahren können ab Herbst in die musikalische Früherziehung einsteigen, wo ihnen erste Fertigkeiten im Singen, Musizieren mit Stab-Instrumenten, Rhythmus und Bewegung, sowie aktives Musikhören vermittelt werden.

In der Flöten-Orff-Ausbildung erlernen Kinder ab sechs Jahren musikalische Grundlagen anhand von Blockflöten, sowie das Musizieren mit Rhythmus- und Orff-Instrumentarien im Gruppenunterricht. Für Kinder, die das Grundschulalter erreicht haben, und Interesse zeigen, gemeinsame Rhythmen auf Trommeln und Percussion-Instrumenten entstehen zu lassen, ist die Rhythmusgruppe "Rattabonga" geeignet.

Und für Kinder ab acht Jahren startet Forchheims erfolgreichstes Instrumentalkonzept in eine neue Runde: die Bläserklasse. Begleitend zur individuellen Betreuung im Instrumentalunterricht, musizieren die Kinder ab dem ersten Tag in einer kompletten Orchestergemeinschaft. In hervorragender Weise werden dadurch ganz nebenbei soziale Schlüsselqualifikationen vermittelt, sowie die Persönlichkeitsentwicklung gefördert. Vor dem Start der nächsten Bläserklasse im September, findet schon ab April eine Instrumenten-Findungsphase statt, in der die Kinder ihr passendes Instrument wählen. Heiner Kredel