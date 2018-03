Neuwahlen beim Bund Naturschutz

Ulrich Buchholz heißt der alte und gleichzeitig neue Kreisgruppen-Chef des Bund Naturschutzes im Landkreis Forchheim. Auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung wurde Buchholz mit 33 Ja-Stimmen und nur einer Enthaltung für eine weitere Amtsperiode als Vorsitzender der Kreisgruppe wiedergewählt.

Ihm zur Seite steht die bisherige zweite Vorsitzende Edith Fießer, die einstimmig im Amt gewählt wurde.



Versammlung beschließt Neuheit

Auf der diesjährigen Kreisgruppenversammlung gab es ein Novum. Die Mitglieder beschlossen, erstmals einen zweiten stellvertretenden Kreisvorsitzenden zu wählen. Mit Rotraud Krüger und Christian Kiehr wurden gleich zwei Kandidaten von der Mitgliederversammlung vorgeschlagen. Christian Kiehr verzichtete auf seine Kandidatur; Rotraud Krüger wurde mit 31 Ja-Stimmen zur zweiten stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Schatzmeister Christian Börner wurde in seinem Amt bestätigt, wie auch sein Stellvertreter Georg Schütz. Nachdem der bisherige Schriftführer Wolfgang Negele sich nicht mehr zur Wahl aufstellen ließ, folgte Andrea Ehm. Als Beisitzer wurden Eduard Zöbelein, Christian Kiehr, Rochus Grün, Bernhard Birnfeld und Doris Philippi gewählt. Helga Wölfel bleibt Kinder- und Jugendbeauftragte. Als Delegierte für die Landesversammlung wurden Heinrich Kattenbeck, Frieder Oehme und Stefan Schmors gewählt. Die Kasse prüft zukünftig Eva-Maria Kraus.

Bevor gewählt wurde, folgten die für Jahreshauptversammlungen üblichen Berichte. In seinem Rechenschaftsbericht ging Kreisvorsitzender Ulrich Buchholz auf die Aktionen und Veranstaltungen des abgelaufenen Jahres 2017 ein. Beim Thema Ostspange machte Buchholz klar, dass man nicht müde werde von Seiten des Bund Naturschutzes immer wieder den Finger in die Wunde zu legen.

Heinrich Kattenbeck, langjähriger Kreisvorsitzender des Bund Naturschutzes im Landkreis Forchheim und Motor der Bürgerinitiative pro Wiesenttal (BIWO), wurde auch diesmal nicht müde auf den riesigen Flächenverbrauch hinzuweisen, den eine mögliche Realisierung der Ostspange mit sich bringen würde. An Landrat Hermann Ulm (CSU) appellierte Kattenbeck, die CSU nicht zum "Centrum Sicherer Umweltzerstörung" verkommen zu lassen, sondern ein Gutachten für eine und umweltverträgliche Verkehrslenkung zu erstellen, um damit den Bau zu verhindern. Kattenbeck appellierte an die Kommunalpolitiker, ein entsprechendes Gutachten in Auftrag zu geben. Kattenbeck forderte weiter gegen die Ostspange zu kämpfen, denn auch wenn diese im Bundesverkehrswegeplan 2030 im vordringlichen Bedarf stehe, bedeute dies noch lange nicht, dass diese auch gebaut werde. "Wenn wir zusammenhalten wird der Bau der Ostspange auf den Sankt Nimmerleinstag verschoben, so Gott will", so Kattenbeck. Im Rahmen der Jahreshausversammlung wurden auch langjährige Mitglieder geehrt. Ehrungen gingen an Hans Kraus und an seine zwei Kinder Jasmin und Benjamin für eine 20-jährige Mitgliedschaft, sowie an den "Landschaftspfleger von Heroldsbach", wie ihn die stellvertretende Vorsitzende Edith Fießer nannte, nämlich Alois Eisen, der damals auch die Ortsgruppe des Bund Naturschutzes in Heroldsbach gründete. Er und seine Frau Andreas wurden für 30-jährige Mitgliedschaft geehrt.

