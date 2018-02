Neuwahlen bei der Arbeiterwohlfahrt

Neuwahlen des gesamten Kreisvorstandes stehen im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Kreisverbandes Bad Kissingen der Arbeiterwohlfahrt am Freitag, 2. Februar. Die Kreisverbands-Vorsitzende Rosalinde Heider gibt einen Rechenschaftsbericht über die Arbeit. Vor den Wahlen spricht die Rechtsextremismus-Expertin Birgit Mair zum Thema "Die Renaissance des Abendlandes - Pegida, der neue Wutbürger und was das für unsere Demokratie bedeutet." Die Hauptversammlung findet im Willy-Brandt-Haus der Arbeiterwohlfahrt Unterfranken in der Buchwaldstraße 68 in Bad Brückenau statt und beginnt um 18 Uhr. sek