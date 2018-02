Die 19. deutschen Mehrkampfmeisterschaften der Senioren fanden in Zella-Mehlis statt. Auf der Sportanlage "Schöne Aussicht" waren auch drei Neustadter Mehrkämpfer dabei.

In der M35 gab André Röttger mit dem 2. Platz und 2496 Punkten ein starkes Mehrkampf-Comeback. Im Weitsprung war er mit 4,96 Metern nicht ganz zufrieden, setzte aber dafür mit dem Diskus (34,99 Meter) und im Speerwurf (51,90 Meter) ein Ausrufezeichen. Mit seinen Zeiten über 200 Meter (27,96 Sekunden) und 1500 Meter (5:28 Minuten) war Röttger zufrieden.

Christoph Franke (M35) kann für seine Verhältnisse mit 4,91 Metern im Weitsprung, 22,63 Meter mit dem Diskus und 24,49 Meter im Speerwurf zufrieden sein. Als reiner Läufer spielte er seine Stärken über 200 Meter (25,26 Sekunden) und 1500 Meter (5:07 Minuten) aus. In der M35 belegte er den 5. Platz.

Manfred Fuchs, der eigentlich der M55 angehört, startete aufgrund der Teamwertung in der M45. Hier konnte er im Weitsprung sowie in seinen starken Disziplinen im Diskus und Speerwurf die meisten Punkte für den LAV Neustadt sammeln. In der Mannschaftswertung belegten die Neustadter den 2. Platz in der Altersklasse M35 bis M45. cf