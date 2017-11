Neustadter Bandonionklänge im Bayerischen Rundfunk

Als musikalische Botschafter machen die Bandonionkünstler Robert Matthes, Günther Lorenz und Rainer Hein Neustadt weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Sie bilden das "Duo zu Dritt", das am 20. und 21. November im Bayerischen Rundfunk zu hören ist. Am Montag, 20., von 18 bis 19 Uhr, bringt das Studio Franken "BR Heimat - Fränkisch vor 7". In der von Werner Aumüller moderierten Sendung geht es um "Musik & Xang im Wirtshaus - Bayreuth". Unter anderem sind dabei: das "Derabeudische Orkester Oberfranken", "Die Gschrubbten" und eben das "Duo zu Dritt", das dabei einducksvoll unter Beweis stellt, dass das Bandonion nicht nur in Argentinien beheimatet ist, sondern eben auch in Oberfranken - wenngleich sie durchaus auch einen Tango spielen können, neben dem Neustadter Marsch und Stücken der fränkischen Volksmusik.

Am Dienstag, 21. November, gibt es in der gleichen Sendung zur selben Sendezeit, zwischen 18 und 19 Uhr, ein Wiederhören mit dem "Duo zu Dritt". Dann moderiert Maria Bauer die Sendung und es sind weitere Beiträge der drei oberfränkischen Gruppen zu hören.

Der Bandonion-Verein Neustadt bei Coburg, zu dem das "Duo zu Dritt" gehört, wurde im Jahr 1911 als Bandonionverein Thuringia gegründet. "Den stets musikbegeisterten, treuen Mitgliedern ist es zu verdanken, dass wir im Jahr 2011 unser 100-jähriges Jubiläum feiern dürfen", heißt es auf der Homepage des Vereins.

Das Orchester hat sich der reinen Bandonionmusik verschrieben. Das bedeutet, dass außer Schlagzeug, Kontrabass und Gitarre ausschließlich Bandonion, Bass- und Pikkolobandonion und keine sonstigen Fremdinstrumente eingesetzt werden.

Dies ermöglicht dem Orchester den einmaligen Klang für das weit gefächerte Repertoire zu dem Volksmusik, Operettenmelodien, Märsche, Walzer, Paso doble und natürlich im Besonderen der Tango gehören. red