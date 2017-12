Neustadt will den Tabellenführer mit Sieg stürzen

Am Samstag ab 11 Uhr kursiert in Neustadt das Kegel-Fieber. Im Topspiel der 2. Bundesliga Nord zwischen dem PSV Franken Neustadt (3. Platz, 12:6 Punkte) und dem KV Bad Langensalza (1. Platz, 14:4 Punkte) steht viel auf dem Spiel, denn die Gäste aus Thüringen könnten ihre beeindruckende Hinrunde mit einem Sieg krönen und so einen riesigen Schritt in Richtung 1. Liga machen. "Wir wollen natürlich unbedingt gewinnen und so mit den Gästen gleichziehen, denn bei einer Niederlage wären wir so gut wie weg vom Fenster", schätzt Dietmar Gäbelein die Lage ein.

Der Druck lastet also auf den Schultern der Hausherren. Die Puppenstädter könnten allerdings mit einem Sieg ihrerseits vorerst in der Tabelle ganz nach oben rutschen, da der bessere Schnitt gewertet wird, und der direkte Vergleich ebenso für den PSV sprechen würde. Beide Mannschaften sind ausgeglichen besetzt und jede noch so kleine Schwächephase kann entscheiden. Im Start treffen vermutlich Jürgen und Tobias Bieberbach auf den stärksten Gästespieler Marcus Elstner, der bislang eine überragende Saison spielt und der absolute Leistungsträger ist. Im Mittelpaar wird Michael Lohrer neben Routinier Dietmar Gäbelein auflaufen.

Gerade Lohrer hat in den letzten Wochen akribisch trainiert, und hat sich so das verlorene Selbstvertrauen zurückgeholt. "Wir haben die zwei freien Spielwochen genutzt und haben gut trainiert. Ich hoffe, dass wir am Samstag die nötige Lockerheit an den Tag legen, und das wir zu unserer alten Stärke zurückfinden", sagt Kapitän Jürgen Bieberbach.

Im Schlusspaar wird dann aller Wahrscheinlichkeit nach Sascha Hammer neben Jochen Geiger auflaufen. Die Puppenstädter sind jedenfalls bereit und werden das Spiel hoch motiviert angehen. Spielbeginn ist bereits um 11 Uhr in der Neustadter Frankenhalle.

PSV Franken Neustadt (Heimschnitt 5608): Jürgen Bieberbach (Heimschnitt 951), Tobias Bieberbach (924), Michael Lohrer (972), Dietmar Gäbelein (923), Sascha Hammer (923), Jochen Geiger (948), Thorsten Kockmann (888)

Bad Langensalza (Auswärtsschnitt 5485): Marcus Elstner (Auswärtsschnitt 961), Sven Röthig (930), Heiko Zenker (915), Fabian Backhaus (909), Rüdiger Markerdt (899), Rinaldo Schaller (897), Matthias Döll (886), Heiko Richter (807). tbi